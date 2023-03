Referência na base, Seleção Brasileira IberSelect se prepara para competir na Europa

Escolhidos de acordo com o ranking das competições IberCup / IberLeague no Brasil e análises de grandes scouts brasileiros, os atletas do sub 11 e sub 13 já estão prontos para enfrentar os melhores jogadores e promessas da temporada.

Os torneios acontecem no mês de Abril e será dividido em duas partes. A primeira acontece em Madrid, na Espanha, de 01 a 04. Ao final, partem para Cascais, em Portugal, para o segundo torneio.

Nesses 11 dias de programa, a Seleção Brasileira IberSelect enfrentará grandes nomes do futebol mundial como o PSG, Juventus, Atlético de Madrid, Manchester City, Sporting Portugal, Liverpool, FC Porto, entre outros.



Durante o programa, os atletas terão a experiência única de treinar nas instalações do Real Madrid com a comissão técnica do clube, um grande sonho para qualquer jovem amante de futebol. Além disso, a Adidas, uma das maiores empresas esportivas do mundo, será a fornecedora oficial de todos os materiais esportivos.

No comando da delegação, Luís Dias, ex-coordenador da base do Sporting, que entre outros feitos, treinou o grandioso Cristiano Ronaldo e esteve ao lado do Abel Ferreira, atual treinador do Palmeiras.

Imagem/Reprodução

A Seleção Brasileira IberSelect já está em contagem regressiva para mostrar o melhor do futebol e dar o máximo em mais uma temporada para trazer o título para casa.