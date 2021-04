Retorno ao Brasil: zagueiro Miranda analisa propostas

Hora de voltar pra casa. Longe da América do Sul desde janeiro de 2011, quando assinou com o Atlético de Madrid-ESP, o zagueiro Miranda está pronto para retornar ao Brasil. Aos 36 anos, o brasileiro já negocia a sua rescisão de contrato com o Jiangsu Suning (China) e tem propostas de Coritiba, Flamengo e São Paulo.

Miranda está no futebol chines desde 2019. Em novembro do ano passado, após a conquista do campeonato chines, em entrevista exclusiva ao jornal espanhol ‘Mundo Desportivo’, o jogador demonstrou interesse em retorno ao seu país natal por consequência dos efeitos da pandemia da Covid-19:

“Não vejo minha mulher e meus filhos há cinco meses. Meu pensamento é retornar ao Brasil. Esses cinco meses sem a família foram muito duros”

Miranda em campo pelo Campeonato Chines (Foto: Reprodução)

Titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, Miranda pode retornar ao futebol nacional após longa passagem pela Ásia e Europa. Revelado no Coritiba, o zagueiro de 36 anos teve a primeira experiência europeia em 2005 pelo Sochaux-FRA. Abordado pelo São Paulo, foi tricampeão brasileiro se destacando no time de Muricy Ramalho. Então, em 2011, rumou para o Atlético de Madrid onde virou ídolo conquistando a Liga Europa, o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei, além de dois vices de Liga dos Campeões. Miranda também passou pela Inter de Milão, antes de defender as cores do Jiangsu Suning.

Agora, o o zagueiro brasileiro analisa as propostas de Coritiba, Flamengo e São Paulo. Embora o jogador venha a estar livre no mercado, a saudade da familia pode torná-lo a grande contratação de impacto do Brasil, ao lado do atacante Hulk recém chegado ao Atlético-MG.

Em 348 partidas oficiais disputadas com times brasileiros - 88 pelo Coritiba e 260 pelo São Paulo -, Miranda balançou as redes 16 vezes e conquistou três Campeonatos Brasileiros Série A e um Campeonato Paranaense.