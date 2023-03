Com reservas, Sport vence CSA no Rei Pelé e se classifica em primeiro na Copa do Nordeste

Na noite desta quarta-feira (22), o Sport venceu o CSA, por 3 a 1, no Estádio Rei Pelé, fechando assim com chave de ouro, a fase de classificação da Copa do Nordeste, se mantendo na liderança do Grupo A. Facundo Labandeira, duas vezes e Gabriel Santos, marcaram para o Leão. Celsinho descontou de falta.

Equipes dominam e marcam

O jogo começou com o CSA dominante, com uma equipe reserva em campo, o Sport até parecia surpreso, mas não abalado. Aos 12, o lateral Celsinho bateu falta rasteiro, pela esquerda, quase na linha da grande área, e abriu o marcador para o CSA no Rei Pelé. Após o gol, o Leão foi para cima, até criou grandes chances, a primeira com Wanderson que quase empatou, numa cobrança de falta.

Na sequência, Felipinho bateu, Paulo Ricardo espalmou e a bola ainda pegou no travessão. Com tanta insistência, a equipe conseguiu o feito aos 46, após cobrança de escanteio, houve um desvio no primeiro poste e Facundo Labandeira apareceu no meio da defesa para marcar de cabeça, e empatar o jogo. Na sequência, Celsinho recebeu o segundo amarelo e foi expulso de campo, complicando a equipe alagoana que foi para vestiário desolada.

Leão dispara, CSA se acanha

A partida recomeçou tensa no Rei Pelé, de um lado um CSA desfalcado, do outro um Leão disposto a sair vencedor. Aos 3, Felipinho cruzou da esquerda, a defesa alagoana falhou e Labandeira apareceu na área para encher o pé, e desempatar o jogo.

A equipe pernambucana, seguiu no encalço adversário e criou chances. Aos 15, Thiaguinho teve ótima oportunidade para o CSA, mas parou no goleiro do Sport. Em resposta, Luciano Juba cruzou da esquerda e Gabriel Santos mandou uma cabeçada certeira, para decretar a vitória leonina por 3 a 1.

Como ficou?

Com o bom resultado, o Sport está classificado como líder do grupo A, com 19 pontos. Já o CSA, era lanterna do grupo B, com sete pontos, e se despediu do Nordestão nesta quarta, e agora fica na Copa Alagoas.

Próxima Rodada

O Sport faz um jogo eliminatório contra o CRB no próximo fim de semana, no Recife. A CBF ainda vai confirmar data e horário da partida. Se houver empate no tempo normal, a vaga na semifinal será definida nos pênaltis.

Já o CSA volta a campo nesta quinta-feira (23), às 19h30, no Estádio Gerson Amaral, em Coruripe, para disputar um jogo eliminatório.

Segue abaixo outros confrontos das quartas:

Fortaleza x Ferroviário

Ceará x Sergipe

ABC x Náutico.