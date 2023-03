Sport empata sem gols com Santa Cruz e segue na liderança do Nordestão

Na tarde deste sábado (18), o Sport ficou no empate sem gols com o Santa Cruz, na Arena Pernambuco, em jogo válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

Sport começa bem, mas Santa Cruz se impõe

O jogo começou com o Sport dominando e se impondo, já o Santa Cruz nem conseguia trocar passes, porém pouco a pouco, conseguia incomodar o adversário. Aos 4, Chico aproveitou cabeçada de Eduardo para a área e mandou direto para as redes, abrindo para o Sport, mas estava em posição de impedimento.

Na sequência, em descuido do Leão, Lucas Silva atacante do Santa, puxou a bola para o meio, e em velocidade, até finalizou, mas foi direto nas mãos de Renan, ainda em rebote, Marcus Vinícius chutou, mas fraco e o goleiro rubro-negro encaixou.

Depois do sufoco, o Sport voltou a se impor na partida, e até chegou com Vagner Love, que completou cruzamento na área, mas Michael Fracaro salvou. O Tricolor seguia marcando e chegando sempre com velocidade, o meia Felipe Gedoz, aproveitou uma falha de Renan e cabeceou, mas por cima a bola passou, e saiu. Contudo, as equipes desceram para o vestiário empatando sem gols.

Santa Cruz mata Sport na unha

A etapa final começou pegando fogo, ambas equipes se impondo e mostrando suas habilidades em campo. E nessa, o Santa se saiu melhor, pois eles tinham um trunfo, mesmo ficando com um a menos, o Leão por sua vez, até criava muito, mas parava em Michael Fracaro, o verdadeiro Trunfo do Tricolor.

Aos 12, Fabinho chegou com cabeçada certeira, mas a muralha do Santa salvou. Na sequência, o Leão perdeu mais uma, também de cabeça, no canto, de Jorginho. O Santa Cruz seguiu o jogo matando o adversário na unha, segurando o empate a todo custo, e não se permitindo sair em contra-ataque, enquanto o isso, o Leão parava no goleiro, decretando o empate sem gols.

Mas, e como fica?

O Leão da Ilha já está garantido às quartas de finais do Regional, se mantendo na liderança do grupo A, com 16 pontos. Já o Santa Cruz fica à beira do G-4, aberto pelo Náutico, que tem 10 pontos, um a mais que a Cobra Coral, com nove somados.

Próximos Jogos

Já na 8ª rodada, a última pela fase de grupos da Copa do Nordeste, o Santa Cruz enfrenta o Fortaleza, no Arruda, na quarta-feira (22), às 21h30. O Sport, por sua vez, viaja até Maceió para enfrenta o CSA, no Rei Pelé, também no mesmo dia e horário.