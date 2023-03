Fortaleza atropela Santa Cruz fora de casa, mas fica em segundo no grupo da Copa do Nordeste

Em noite de última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, o Fortaleza visitou o Santa Cruz no Estádio do Arruda nesta quarta-feira (22) e não tomou conhecimento do adversário. Goleada por 4 a 0 com gols do Lucero, Lucas Crispim, Hércules e Moisés.

Uma partida após a eliminação na pré-Libertadores, o Fortaleza se recuperou na temporada e se classificou para a próxima fase do Nordestão, mas, na segunda colocação do grupo, por conta da vitória do Sport por 3 a 1 diante do CSA, em Maceió.

O Santa Cruz segue numa fase terrível na temporada. A Cobra Coral acumula agora cinco jogos sem vitória, está eliminado da Copa do Nordeste e Copa do Brasil ainda no início do ano.

O duelo

O Fortaleza começou o confronto em cima e já marcando bem no início. Com 30 segundos, Thiago Galhardo acionou Lucero dentro da área que soltou a bomba cruzada no canto direito para abrir o placar no Arruda.

O Santa Cruz não se intimidou, aos quatro minutos, depois do cruzamento na área, a defesa do Fortaleza cochilou e Pipico finalizou no canto direito. A bola saiu tirando tinta da trave. Aos nove, Lucas Silva achou David dentro da área, que dominou e soltou um canudo. Fernando Miguel fez uma grande defesa.

O time pernambucano atuou mais no setor ofensivo no primeiro tempo, mas pecando nas construções e sem assustar o Fortaleza, que levou a vantagem mínima para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Leão do Pici decidiu resolver o confronto cedo. Aos 14', depois do cruzamento na área, a defesa do Santa Cruz afastou mal e Britez finalizou completamente livre da marca do pênalti para fora.

Aos 16', o segundo gol do time comandado por Vojvoda. Lucas Crispim soltou um foguete na cobrança de falta, a bola desviou na barreira e morreu no ângulo esquerdo do goleiro Michael. Um lindo gol do Leão do Pici no Arruda.

O terceiro não demorou. Aos 20', em jogada rápida, Thiago Galhardo tentou o cruzamento, Michael afastou mal, Pikachu finalizou, a bola bateu na defesa e ficou livre para Hércules, que sem marcação marcou mais um para o Fortaleza.

Exposto e sem consguir assustar, o Santa Cruz ficou correndo riscos, até que aos 41', o Fortaleza chegou ao quarto gol. Pikachu saiu completamente livre pela direita, avançou até dentro da área e achou Moisés na direita, que no primeiro toque, empurrou para o fundo do gol para fazer 4 a 0 em pleno Arruda.

Ainda deu tempo de mais uma boa jogada do Tricolor do Pici. Aos 47', Romero desceu pela esquerda, entrou na área e soltou uma bomba. O goleiro do Santa Cruz fez uma grande defesa.

Próximos jogos

Os dois times seguem focos diferentes nos próximos duelos. O Fortaleza vai enfrentar o Ferroviário na Arena Castelão, ainda sem data e horário definido no fim de semana. Já o Santa Cruz atua no sábado (25), às 16h30, contra o Central, no Arruda, válido pelo Campeonato Pernambucano.