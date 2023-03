Ramon Menezes lamenta derrota para Marrocos, mas agradece oportunidade: "Fico muito honrado"

A Seleção Brasileira foi derrotada pelo Marrocos na noite deste sábado no primeiro jogo pós Copa do Mundo. Recheada de jovens jogadores, o Brasil não foi páreo para a quarta melhor seleção no último mundial.

Ramon Menezes, técnico interino da equipe brasileira, expressou tristeza com a derrota por 2 a 1 para Marrocos em Tânger, porém enfatizou que estava contente de dar aos jovens jogadores a chance de jogar.

Ramon promoveu a estreia de jovens jogadores, como Vitor Roque e Andrey Santos, ambos com 18 anos, Arthur, de 19 anos, Yuri Alberto, de 22, além de Raphael Veiga e Rony, ambos de 27 anos.

“Foi uma boa semana de treinamento e eu disse isso aos jogadores. Claro que não foi o resultado que esperávamos, especialmente para a seleção brasileira, mas jogamos contra um time forte e demos oportunidades para alguns jogadores, o que é muito importante”. Disse.

Ele analisou a partida, mencionando que houve dificuldades no início, mas sua equipe se ajustou ao sistema defensivo posteriormente, e que o jogo ocorreu como planejado e que criaram mais oportunidades de gols no segundo tempo.

"Acho que aquilo que nós pensamos do jogo aconteceu, a dificuldade e a atmosfera que envolviam esse jogo. Era um adversário com uma transição rápida, principalmente pelo lado direito. Por isso trouxemos o Paquetá para dar essa sustentação pelo lado esquerdo e, com isso, liberar um pouco mais o Vinicius Junior. No segundo tempo colocamos o Veiga no jogo e, aí sim, o Vinicius na posição dele, de externo. Tudo o que imaginávamos aconteceu. Criamos chances no segundo tempo, mas foi um jogo difícil."

Ramon agora quer se concentrar na seleção sub-20 e disse que está honrado em ter tido a oportunidade de liderar a equipe principal.

"Fico muito honrado. Sou funcionário da CBF, sempre focado e buscando fazer o meu melhor", declarou.

Próximos jogos

A equipe brasileira volta a jogar na data da FIFA em junho e as eliminatórias para a Copa começam em setembro.

Ainda não se sabe quem será o treinador do Brasil. O nome preferido da CBF é do italiano Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid. Nomes como os dos portugueses Abel Ferreira e Jorge Jesus correm por fora.