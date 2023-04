Após título do troféu Inconfidência, Bruno Silva projeta duelo do Tombense diante do Palmeiras pela Copa do Brasil: “Melhor time do País”

Com vitórias nas duas partidas da final diante do Vila Nova,, o Tombense sagrou-se campeão do Troféu Inconfidência do Campeonato Mineiro e como prêmio garantiu vaga na Copa do Brasil de 2024. A atual edição da competição nacional ainda conta com a participação do clube de Tombos. O time comandado por Marcelo Chamusca encara o Palmeiras na terceira fase. O primeiro duelo acontece nesta quarta-feira, às 20h, no Allianz Parque.

Fundamental para a boa trajetória do Tombense em 2023, Bruno Silva admite as dificuldades do confronto contra o Verdão. “Confesso que antes do sorteio se me perguntassem, eu responderia que não gostaria de ter o Palmeiras como adversário. Para mim é o melhor time do País. Eles são muito fortes jogando em casa e estão embalados pelo título paulista. Sabemos que é uma pedreira, mas é importante deixar claro que não temos medo deles. Já enfrentamos o Atlético Mineiro neste ano, por exemplo, e fizemos um duelo de igual para a igual. Decidiremos a classificação em nossa casa e aqui o Palmeiras terá muita dificuldade. Se conseguirmos trazer um bom resultado de São Paulo, podemos sim avançar na Copa do Brasil”, declarou o volante que carrega passagens por: Botafogo, Fluminense, Internacional, Cruzeiro e Athletico Paranaense.

Os números são aliados para comprovar a importância de Bruno Silva ao Tombense nesta temporada. Quando ele esteve em campo, a equipe teve 66% de aproveitamento e média de 0,67 gol sofrido. Já nos compromissos que Bruno Silva não esteve em campo, o Tombense teve um desempenho bem inferior. O aproveitamento cai para 33% e a média de gol sofrido sobe para 2,20 por partida.

“Estou invicto há oito jogos e muito feliz com o momento vivido no Tombense. Fui bem recepcionado por todos e estou procurando corresponder dentro de campo. O primeiro objetivo já foi alcançado. Comemoramos muito o título do Troféu Inconfidência e a nossa meta agora é fazer um excelente segundo semestre. Queremos levar o Tombense o mais longe possível na Copa do Brasil e também desejamos ter uma trajetória sólida na Série B”, finalizou o jogador.