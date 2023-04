Em jogaço de idas e vindas, Coritiba e Sport ficam no empate no Couto Pereira

Na noite desta quarta-feira (12), o Coritiba e Sport ficaram no empate, por 3 a 3, em um jogo cheio de idas e vindas, no Couto Pereira, pelo primeiro duelo da terceira fase da Copa do Brasil. Alef Manga fez os três gols do Coxa. Vagner Love (duas vezes) e Luciano Juba anotaram os gols do Leão.

Sport marca, Coritiba responde

O jogo começou com ambas equipes movimentando, dominando e se impondo em campo. Logo aos 8, Jorginho encontrou bom passe para Juba na esquerda, que acionou o cara do amor, sim, Vagner Love na área, que recebeu e bateu na saída do goleiro. Na sequência o Coxa respondeu, e num lançamento de Pottker,

Bruno Gomes fez o passe, de cabeça, para a área, mas a zaga tirou, mas de rebote, Alef Manga acertou um bonito chute para deixar tudo igual. Aos 26, Pinho lançou Manga na esquerda, e limpou a marcação, deixando Sabino no chão e acertando um chute faceiro para virar, e ir com vantagem para o vestiário.

Tudo igual para ambas equipes

A partida recomeçou com um Sport mais determinado, cheio de ritmo e garra para empatar. Aos 5, Edinho recebeu passe pela direita, ganhou da marcação e cruzou na área, Viana não chegou na bola e Juba só tocou para empatar.

E o Leão seguiu com domínio amplo, e em cobrança de escanteio, Sabino cabeceou na trave, mas Love, o Love tava livre, e virou o placar. Na sequência, o Coritiba acordou e se achou, e após toque de mão na área, Vuaden foi para o VAR e marcou a penalidade. Manga foi para a bola e deixou tudo igual, deixando tudo aberto no confronto. A partida se encerrou no 3 a 3.

Mas, e como ficou?

Empatados, ambos esperam a decisão da vaga na Ilha do Retiro. Em caso de outro empate, a decisão vai para os pênaltis. Quem vencer garante vaga nas oitavas.

Próximos Jogos

O duelo entre Coritiba e Sport, acontecerá no dia 26 de abril, às 19h, em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Antes disso, o Coritiba e Sport voltam a campo neste final de semana. O Coxa, pela série A, visitando o Flamengo no domingo (17), às 16h, no Maracanã. Já o Leão recebe o Retrô no sábado (16), às 16h30, pelo duelo de ida da final do Campeonato Pernambucano.