Maringá surpreende e vence Flamengo pela Copa do Brasil

E a zebra passeou mais uma vez na Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, o modesto Maringá surpreendeu o Flamengo e venceu por 2 a 0, sem chances para o atual campeão da competição.

Matheus Bianqui e Serginho marcaram os gols da vitória do time paranaense, de apenas 13 anos de existência.

O jogo de volta está marcado para daqui a duas semanas no Maracanã. Para reverter o resultado e se classificar sem uma disputa por pênaltis, o Flamengo precisa vencer por pelo menos três gols de diferença. O Maringá pode perder até por um gol que estará classificado.

Maringá não se intimida

Na primeira etapa, o Maringá aproveitou que estava jogando em casa e apresentou um bom desempenho, surpreendendo o Flamengo, que vinha da perda do título do Campeonato Carioca.

Sob a liderança do técnico Jorge Castilho, a equipe iniciou o jogo com vigor, exercendo pressão na saída de bola do Flamengo e criando dificuldades para o Rubro-Negro.

Durante a partida, o Flamengo até buscou maior iniciativa e conseguiu criar algumas oportunidades, principalmente com Gabigol, mas pecava nas finalizações.

Apesar do nível de jogo ter diminuído em relação ao início, o Maringá manteve a organização e chegou ao gol aos 37 minutos do jogo. Raphinha fez uma jogada pela esquerda e cruzou a bola para Bianqui cabecear. A bola ainda bateu em David Luiz antes de balançar as redes. Após análise do VAR, o gol foi validado.

O Flamengo buscou uma pressão no final da primeira etapa, mas não conseguiu articulação, particularmente no meio de campo.

Flamengo muito abaixo e Maringá faz história

O Flamengo não teve um desempenho melhor na segunda etapa do jogo e Maringá voltou do intervalo causando problemas para a defesa rubro-negra.

Logo no início, Serginho chutou a bola por cima do travessão. Porém a equipe do Flamengo não mostrou um bom trabalho coletivo, tendo muitos erros de passes e tentativas individuais exageradas. O time paranaense aproveitou as dificuldades da equipe flamenguista para se defender e ainda conseguiu realizar contra-ataques, o que resultou no segundo gol da partida.

A boa jogada de Bianqui, que acelerou nas costas de David Luiz e cruzou para Serginho ampliar, fechou a tampa do caixão rubro-negro.

O técnico interino Mario Jorge realizou mudanças na equipe, colocando jovens jogadores como Wesley, Matheus França e Matheus Gonçalves, que deram um impulso no final da partida, mas que não foram suficientes para reduzir a diferença no placar. Fim de jogo: Maringá 2 x 0 Flamengo.