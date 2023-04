Flamengo anuncia demissão de Vítor Pereira; Jorge Jesus é o favorito para assumir

A já esperada demissão do técnico Vítor Pereira no Flamengo aconteceu. O clube Rubro-Negro anunciou a saída do treinador português, bem como de sua comissão técnica no início desta terça-feira (11).

Vítor Pereira não resistiu a mais uma derrota no comando do Mais Querido. Esta, a acachapante goleada na final do Carioca, por 4 a 1, contra o rival Fluminense e que deixou o Fla com mais um vice-campeonato na temporada.

Resultados e teimosia minam trabalho de Vítor Pereira

Além dos maus resultados, o time não demonstrava evolução em campo e, parecia muitas vezes perdido. Com cerca de quatro meses de trabalho, VP ainda tentava implementar, aos trancos e barrancos, um estilo de jogo que claramente não deu certo.

Custou ao Flamengo as disputas do Mundial de Clubes (onde terminou em terceiro lugar), os vices da Recopa Sul-Americana (para o Independiente Del Valle no Maracanã) e a Supercopa do Brasil (para o Palmeiras). No Estadual, o Rubro-Negro perdeu a Taça Guanabara na última rodada, sendo derrotado pelo Fluminense, e viu os Tricolores comemorarem o título simbólico e o rival Vasco ultrapassar na tabela.

Além disso, também ficou com o vice do Carioca para o mesmo Fluminense, após ter saído em vantagem de 2 a 0 no jogo de ida, mas perder por 4 a 1 na partida de volta com um time apático em campo.

Flamengo informa demissão; Jorge Jesus é o favorito para assumir

Foto: Divulgação / Flamengo

Agora sem comandante e prestes a estrear na terceira fase da Copa do Brasil, contra o Maringá, na quinta-feira (13), às 20h, o Flamengo corre para fechar com um novo treinador.

O nome de Jorge Jesus, praticamente unânime entre os torcedores, é o mais cotado. Entretanto há um entrave: o técnico tem contrato com o Fenerbahçe até o fim do Campeonato Turco e uma saída não será fácil. O Rubro-Negro terá que pagar a multa rescisória e torcer para que o Mister aceite retornar. Isso somado ao alto valor da multa que pagará a Vítor Pereira pela rescisão antecipada do contrato. A informação é do 'Ge.com'.

VP comandou o Flamengo em apenas 20 partidas, com 11 vitórias, dois empates e sete derrotas, obtendo apenas 58% de aproveitamento. Ele substituiu Dorival Júnior, que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América em 2022. Nas redes sociais, o Mais Querido soltou uma nota informando a demissão:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira."