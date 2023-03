Ituano derrota Ceará nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (15) o Ituano venceu Ceará nos pênaltis por 4 a 2, após empatar no tempo regulamentar por 1 a 1, e avançou à terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio Novelli Jr.

Destemido e confiante

Como no final de semana, contra o Corinthians na disputa de pênaltis pelas quartas do Paulistão, o goleiro Jefferson Paulino foi destaque mais uma vez, defendendo uma das duas penalidades desperdiçadas pelo Vozão e, saiu da patente de goleiro, para bater e marcar em uma das cobranças do Galo.

Equipes marcam e incendeiam a partida

O jogo começou em Itu bastante movimentado e disputado, com o Galo criando mais. Já o Vozão pouco a pouco, se impôs na partida. Aos 15, Victor Gabriel mandou um bom passe para Erick, que do lado direito, recebeu driblou, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Guilherme Castilho mandar para o fundo do gol, deixando o Vozão com vantagem. Na sequência, os mandantes após escanteio batido por Eduardo Person, a zaga tentou afastar, mas a bola sobrou para Quirino bater, marcar e deixar tudo igual.

Nada mudou e penalidades

A etapa final começou, e o fogo que tinha no início, deu espaço a uma partida fria e sem ritmo. Porém, os donos da casa, criaram as chances mais claras, aos 14, André Luiz recebeu, limpou a marcação e bateu para fora da área, que parou nas mãos de Richard. Na sequência, Gabriel Barros dominou no peito e bateu de direita, a bola buscou o gol, mas passou muito, muito perto do gol.

Foto: Divulgaçã/Ituano

Após isso, a partida ficou bastante lá e cá, mas fria, sem tantos perigos, aos 42, Rafael Carvalheira, recebeu belo passe e finalizou cruzado, vencendo o goleiro Richard, no entanto, foi assinalado impedimento, que gerou polêmica entre os torcedores, técnico e narradores, mas que não deu em nada, sem mudanças o duelo seguiu às penalidades.

Na disputa de pênaltis, o Ituano acabou levando a melhor, marcando quatro vezes, enquanto o Ceará só marcou duas vezes, já que Jean Carlos e Janderson perderam as cobranças do Vozão. Enquanto isso, Jefferson Paulino, Rafael Silva, José Aldo e Rafael Pereira converteram para os donos da casa.

Como fica?

Com a vitória, o Ituano vai a terceira fase da Copa do Brasil, mas, o adversário será definido por sorteio a ser feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A data da próxima partida da competição também depende de definição da CBF. Já o Ceará está eliminado e dá adeus ao sonho de levar para casa R$ 2,1 milhões.

Próximos Jogos

O Ituano encara o Palmeiras, no domingo (19), às 16h, no Allianz Parque, pela semifinal do Paulistão. Já o Ceará entra em campo no sábado (18), às 16h, contra o Iguatu, no Castelão, pela semifinal do Campeonato Cearense.