Atlético-MG vence Athletico mais uma vez e garante bicampeonato da Copa do Brasil

Para coroar um ano histórico, o Atlético-MG garantiu o bicampeonato da Copa do Brasil nesta quarta-feira (15). O Galo anotou 2 a 1 diante do Athletico-PR na Arena da Baixada e assegurou a conquista com 6 a 1 no agregado, a maior vantagem uma decisão da competição na história.

Keno e Hulk marcaram para o Atlético-MG, enquanto Jaderson descontou na reta final. O Galo fecha o ano com três títulos na temporada: Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Triunfo contundente

Após um primeiro tempo que começou tenso e cheio de confusões, o Athletico chegou a marcar aos 20 com Pedro Rocha, mas o VAR anulou por toque de mão. Oito minutos depois, em contra-ataque puxado pelo meio, Vargas abriu para Zaracho, que cruzou para Keno completar: 1 a 0.

— Atlético 😷 (@Atletico) December 16, 2021

O gol do Galo foi um balde de água fria na maioria dos mais de 35 mil torcedores na Arena, que estavam inflamados e ainda tinham um fio de esperança de uma virada improvável. Na reta final do primeiro tempo, o Athletico ainda perdeu Kayzer, contundido, e viu o Atlético-MG ter as melhores chances.

No retorno da segunda etapa, Mingotti marcou aos 10 para o Athletico, mas o gol foi anulado outra vez, desta vez por impedimento. O Furacão teve mais chances na segunda etapa e fez Everson trabalhar, mas o Galo manteve a compostura e conseguiu ampliar. Aos 30, em novo contra-ataque, Hulk recebeu de Nacho nas costas da defesa, avançou e tocou sobre Santos para fazer 2 a 0.

O gol de consolação do Athletico saiu já na reta final. Abner cruzou da esquerda, a bola quicou na área e Jaderson completou de cabeça na segunda trave: 2 a 1. Logo na sequência, Zaracho fez outro para o Galo, que foi anulado por impedimento. Não fez falta. O Atlético-MG é bicampeão da Copa do Brasil.