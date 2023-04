Calleri fala após derrota do São Paulo : "É uma tristeza enorme sair sem nada daqui"

O Tricolor saiu da partida de hoje com uma amarga derrota em sua estreia no Campeonato Brasileiro, em partida contra o Botafogo no Nilton Santos. O placar do confronto foi fechado em 2 a 1, com gols de Tiquinho Suares, Eduardo e Jonathan Calleri.

Após a partida, os jogadores que foram a zona mista dar seus depoimentos sobre esta derrota, foram Jonathan Calleri e Alisson, e o atacante argentino foi o 1o a falar, ao ser perguntado sobre a partida e a sequência da temporada:

“Primeiramente, acho que fizemos um jogo bom, a gente jogou muito bem, e na verdade é uma tristeza enorme não levar nada daqui, é uma frustração grande. Nós queríamos começar o Brasileirão somando três pontos, eu acho que ao decorrer do jogo, a gente se via saindo vencedor, tivemos chance de fazer o gol, acabamos tomando dois gols de cabeceio, acho que dos jogos que jogamos até hoje, tivemos uma mudança muito boa, e acho que sairmos daqui com o resultado negativo é muito triste.”

E para completar as falas do camisa 9 do tricolor, após ser perguntado do início agressivo do adversário nos primeiros minutos da partida, e o domínio da equipe paulista durante momentos do jogo, o próprio disse o seguinte:

“Eu acho que nos primeiros cinco minutos, até o gol deles, eles foram amplamente superiores, foram embalados pelos seus torcedores, mas depois do gol, nos encontramos no jogo, e como falei, é muito triste, sair com um resultado mal assim, acho que no jogo de hoje, dava para o São Paulo ganhar, mas a gente não ganhou, e não tem outra coisa que trabalhar, temos que seguir trabalhando, mas nós queríamos começar com uma vitória, e eu acho que se jogamos como jogamos hoje, iremos ganhar a maioria das partidas, só temos que ser protagonistas a cada jogo que jogamos, a camisa merece isso, e temos que trabalhar para melhorar, não tem outro jeito”

Por fim, o atacante são-paulino Alisson, deu sua palavra após o resultado ruim:

“Era muito importante estrear somando pontos, infelizmente não conseguimos. O grupo se dedicou ao máximo, fizemos um grande jogo, mas não conseguimos converter em gol”.

Próximo Adversário

O São Paulo enfrenta na próxima terça-feira (18) a equipe da Academia Puerto Cabello, em jogo válido pela 2a rodada da Copa Sul-Americana, a partida será realizada no Morumbi, às 21:30.