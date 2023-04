Calleri, inconformado com empate no Morumbi "Um dos piores jogos que joguei aqui”

O São Paulo fica com a sensação amarga de ter conseguido apenas um empate contra o Ituano na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, tendo de ganhar a partida no Estádio Novelli Jr, em Itu, para reverter a situação.

Após a partida, Jonathan Calleri foi perguntado sobre o desempenho da equipe do São Paulo na partida, disse o seguinte: “Nos 90 minutos, a torcida apoiou o nosso time. Sentimos dessa maneira. A respeito da partida, foi uma das piores que joguei aqui com a camisa do São Paulo. Estivemos muito abaixo do que podemos dar dentro de campo e temos que tentar melhorar”.

Sequência conturbada

Após a análise do jogo feio por Jonathan Calleri, o próprio foi perguntado sobre a sequência que o São Paulo teria no resto do ano, e como o elenco encararia esse possível período conturbado que teriam de enfrentar.

“É trabalhar, trabalhar e trabalhar. Temos que começar o Brasileirão 2023 pensando que o São Paulo tem que ser campeão. É difícil, mas temos de pensar assim. Mais para frente temos que ver o que vai ser. Pior do que hoje não vamos jogar. Não conseguimos fazer o que treinamos“.

Calleri ainda comentou um pouco sobre a necessidade de ter jogadores à disposição do técnico Rogério Ceni, para que seja possível aguentar o ritmo da temporada.

“Agora começa, de verdade, o ano. Começa o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Sul-Americana, mas a gente precisa melhorar, começar a estar melhor. Eu voltei de uma lesão, preciso estar bem fisicamente. A gente precisa ter a maior quantidade de jogadores disponível. Vai ser muito puxado. Vamos jogar a cada quatro dias”.

Sequência da temporada

O Tricolor Paulista fará a sua estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado (15), contra a equipe do Botafogo, no Nilton Santos (RJ), às 18h30.