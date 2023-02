Atlético-MG vai à Venezuela enfrentar Carabobo em primeiro duelo da pré-Libertadores

Após a vitória suada sobre o Patrocinense por 2 a 1 no último sábado pelo campeonato mineiro, o Atlético-MG vira a chave e começa nesta quarta-feira (22) o caminho em busca da vaga para a fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Disputando a fase pré pela segunda vez em sua história, o alvinegro vai a Venezuela encarar o Carabobo, às 21h30, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. O Galo, que participa da Libertadores pela 13ª vez, quer chegar novamente à fase de grupos e também evitar ser o sexto time brasileiro a ser eliminado no mata-mata preliminar da competição.

O Carabobo, que chega a sétima participação na Libertadores em sua história, enfrentará pela primeira vez uma equipe brasileira na competição. O clube, que até a década de 1990 era chamado de Valencia, nunca passou do mata-mata da pré Libertadores. Nas três vezes que disputou a fase (2017, 2018 e 2020) o time caiu para Junior de Barranquilla/COL, Guaraní/PAR e Universitário/PER.

Clube brasileiro tem histórico positivo a seu favor

O adversário de logo mais será o terceiro clube venezuelano que o Galo encara na história do torneio e o quarto em competições oficiais. Ao todo, o alvinegro disputou oito jogos contra os vizinho do norte do país, conquistou sete vitórias e um empate.

O histórico atleticano contra os clubes da Venezuela começou na extinta Copa Conmebol de 1995. O time mineiro enfrentou o Mineros na fase de quartas de final e eliminou o adversário com duas goleadas: 6 a 0 no Mineirão e 4 a 0 fora de casa.

Dezenove anos depois, o Zamora cruzou o caminho do Atlético, desta vez na fase de grupos da Libertadores de 2014, e clube brasileiro venceu novamente as duas partidas, ambas pelo placar de 1 a 0. Em 2019, as equipes se encontraram novamente na fase de grupos e, outra vez, foram duas vitórias a favor do Galo.

Dois anos mais tarde, o alvinegro enfrentou o Deportivo La Guaira na chave H da competição. Diferente dos outros confrontos, o time atleticano tropeçou e apenas empatou por 1 a 1 na Venezuela, mas no segundo duelo, goleou por 4 a 0 no Mineirão.

Coudet tem série de desfalques no ataque

O treinador do Galo terá dor de cabeça para armar o time ofensivamente. O elenco, que já não contava com o argentino Pavón, que cumpre suspensão de seis jogos, e o chileno Vargas, suspenso pela expulsão contra o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores do ano passado, sofreu outra baixa importante.

O atacante Hulk, principal jogador e artilheiro do time na temporada de 2023 com seis gols, testou positivo para Covid-19 e não pôde viajar com a equipe para a Venezuela. Com isso, Eduardo Sasha pode aparecer como companheiro de ataque de Paulinho entre os 11 iniciais.

Outra opção que Eduardo Coudet pode optar é pela escalação de Ademir no ataque, apostando na velocidade e nas jogadas de contra-ataque. Nas demais posições, Chacho não deve ter problemas e escalará o que tem de melhor.

Provável escalação: Everson; Mariano, Jemerson, Bruno Fuchs e Dodô; Allan, Edenilson, Pedrinho e Patrick; Eduardo Sasha (Ademir) e Paulinho.

Como vem o Carabobo

A equipe venezuelana entrará em campo apenas pela terceira vez em jogos oficiais no ano de 2023. Até aqui, o desempenho do clube é de um empate sem gols contra o Caracas e uma vitória por 3 a 0 diante do Zamora.

Para o duelo contra o Galo, a equipe deve manter boa parte do time titular e fazer poucas alterações. Uma delas pode ser no gol: o goleiro francês Jérémy Vachoux deve assumir a titularidade no lugar de Carlos Salazar, titular diante do Zamora.

Provável escalação: Vachoux; Cuesta, Aponte, Rodríguez e Pernía; González, Flores e Juan Camilo Pérez; Covea, Tortolero e Apaolaza.

Arbitragem

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistente 1: José Antelo

Assistente 2: Edwar Saavedra (ambos da BOL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)