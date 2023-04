Em casa, Santos não sai do empate com Audax Italiano pela Sul-Americana

Mesmo contando com a presença ilustre de Neymar, o Santos empatou com Audax Italiano, por 0 a 0 na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Grupo E da Sul-Americana na noite desta quinta-feira (20)

"𝒆𝒖 𝒗𝒐𝒖, 𝒎𝒂𝒔 𝒆𝒖 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒐"



Obrigado pela visita, @NeymarJr. É sempre bom receber o eterno #MeninoDaVila em 𝗻𝗼𝘀𝘀𝗮 casa.



E saudações alvinegras ao nosso Rei @Falcao12oficial, que também esteve presente no Templo Sagrado! pic.twitter.com/klPRxtjv8n — Santos FC (@SantosFC) April 21, 2023

Nada de gols

O primeiro tempo começou agitado para o lado do Peixe. Aos 9 minutos, Messias tocou para Marcos Leonardo, que aproveitou a falha da zaga adversária e chutou ao gol mas o goleiro acabou impedindo o gol.

Aos 32, Riveros e Rodrigo Fernández se enroscaram na área do Audax após cobrança de escanteio. Os dois foram para o chão e a equipe do Santos pediu pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Aos 43 minutos, Ângelo encontrou Lucas Lima na área, avançou e finalizou. O goleiro deu rebote, mas Soteldo acabou desperdiçando, batendo para fora.

Logo no início da segunda etapa, aos 11 do segundo tempo, foi a vez do Audax quase abrir o placar. Riveros passou por Messias, cortou Nathan na área e bateu, mas a bola foi para fora.

Aos 33, Miguelito dividiu no rebote e sobrou para Dodi chutar, mas o camisa 19 não acertou o gol. No final da partida, aos 46 minutos, Lucas Pires cruzou na área, Deivid desviou a bola para o gol, mas goleiro adversário defendeu a última chance do Peixe.

Sequência da competição

O próximo compromisso do Santos, que está em segundo na chave com quatro pontos, na Sul-Americana é no dia 2 de maio, contra o líder Newell’s Old Boys. O jogo será disputado na Argentina.

Antes disso, o Peixe entra em campo pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. No domingo (23), recebe o Atlético-MG, às 16h.