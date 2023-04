Jean Silva exalta bom momento do Remo na temporada e comenta duelo decisivo contra o Corinthians

O Remo atravessa boa fase na temporada e, durante a semana, terá pela frente duelos decisivos na Copa do Brasil e no Campeonato Paraense. Na quarta-feira a equipe azulina enfrentará o Corinthians, pelo jogo de volta da terceira fase da competição nacional e tem em Jean Silva um de seus trunfos no elenco.

O atacante, contratado no início da temporada, atua em mais de uma posição e vem entrando bem nas partidas. Jean já participou diretamente de seis gols da equipe no ano, anotando três gols e dando três assistências em 12 jogos. “Nosso time tem feito boas partidas e os resultados estão aparecendo. Fico feliz em poder contribuir para o bom rendimento da equipe através de gols e assistências”, disse o camisa 7 do Leão.

Foto: Samara Miranda/Remo

Há duas semanas, o Remo venceu o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil por 2x0, jogando em casa diante do Corinthians. “A partida de volta contra o Corinthians será nosso maior desafio até aqui na temporada. Estamos muito focados para o confronto pois sabemos da importância dele para o clube e para a torcida. Esperamos ter mais uma grande atuação e lutar pela classificação com todas as nossas forças”, finalizou o atacante, que conta com passagens recentes por Figueirense, Vila Nova e Sampaio Corrêa.

Além da partida da Copa do Brasil, que será disputada na quarta-feira, às 21h30, o Remo também jogará no final de semana, quando receberá o Cametá, na partida de volta das semifinais do Campeonato Paraense. O jogo de ida terminou em empate e, uma vitória simples classifica o Remo à final do estadual.