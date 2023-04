Guarani derrota Ituano em casa e segue 100% na Série B

O Guarani permanece imparável na Série B. Nesta sexta-feira (28), o Bugre venceu o Ituano por 1 a 0 em casa e garantiu a terceira vitória em três jogos.

Com o triunfo, o alviverde chegou aos nove pontos e fica empatado no topo da tabela com o Vitória e o Criciúma. O Leão leva a melhor no saldo de gols e tem a liderança no momento; os campineiros estão em segundo e os catarinenses em terceiro.

Vitória bugrina

A partida ficou marcada por um duelo muito pegado entre os times, o que resultou em muitas faltas. Cada equipe registrou 16 infrações cometidas. Os amarelos também foram diversos, com o Ituano levando sete para casa e o Guarani, quatro.

Com a bola rolando, surpreendentemente, a equipe que terminou derrotada teve maiores de chances de gol. O Ituano teve mais a posse da redonda, com 54% a 46%, e finalizou bem mais, com 23 a 10 no total.

Depois de um primeiro tempo morno quase na totalidade, o Guarani teve pênalti a seu favor nos acréscimos. Aos 50', Carlão chegou atrasado em dividida com Bruninho na grande área e cometeu a falta. Diogo Mateus foi para a bola e bateu firme no canto direito, deslocando o goleiro para o outro lado.

A partida ficou mais intensa ofensivamente na segunda etapa. Logo aos 6'. Régis recebeu cobrança de lateral na área do Ituano pela direita, próximo à linha de fundo, e cruzou rasteiro para trás. Bruno Mendes finalizou de frente para a meta, mas mandou para fora.

Aos 11', a equipe de Itu que levou perigo com uma jogada ensaiada. Uma falta cobrada rasteira em profundidade terminou com Paulo Victor livre na segunda trave, mas Enderson se recuperou pra travar o chute. Quinze minutos depois, o mesmo jogador foi bloqueado quase na pequena área de novo, dessa vez por Alan Santos.

O Galo Rubro-Negro fez de tudo para reverter o marcador, exigindo ainda antes do fim duas grandes defesas de Pegorari, que entrou no segundo tempo no lugar de Tony, mas não conseguiu o feito. A equipe de Campinas saiu com o triunfo e se manteve 100%.

Sequência da competição

Na próxima rodada, o Guarani enfrentará o Atlético-GO fora de casa e o Ituano receberá o ABC em seus domínios.