Fluminense e Vasco empatam pelo Campeonato Brasileiro

Na noite deste sábado (6), Fluminense e Vasco empataram por 1 a 1 em clássico movimentado no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Pedro Raul marcou para a equipe alvinegra. Já Lima anotou para o Flu.

Vasco domina e marca

O jogo começou com o Vasco tendo domínio amplo, colocando pressão. Logo aos 1, sim, no primeiro minuto, com Fábio errando passe dentro da área, Alex Teixeira recuperou e passou para Pedro Raul abrir o placar para o Vasco. Atrás no marcador, Flu passou a se mostrar, e controlou a posse de bola, fazendo seu jogo lá e cá, tendo se infiltrar, tendo até boas chances, com as melhores oportunidades sendo em bola parada. Mas, a equipe de alvinegra, foi pouco a pouco, retomando a posse de bola, e aí lançava-se ao contra-ataque. Com isso, em um erro da defesa, de Felipe Melo, Pec quase ampliou o resultado, mas desceu para os vestiários no 1 a 0.

Flu deixa tudo igual

A partida recomeçou no mesmo ritmo da primeira etapa, o Vasco voltou com o mesmo comportamento. Já o Flu de Diniz, chegou reparando os erros da primeira etapa, sendo ágil a troca de passes e passou a ser muito mais perigoso. Aos 9, Arias achou Cano na área do Vasco, e mesmo sem ângulo, o argentino soltou uma bomba, que Léo Jardim defendeu, mas na sobra, Lima empatou o jogo. Com igualdade no placar, Barbieri se preocupou, e começou a mexer no tabuleiro, arriscando em algumas mudanças para evitar o desgaste, mas não surtiram tanto efeito. Galarza entrou no lugar de Andrey e Rwan, na vaga de Alex Teixeira, mas não conseguiu entrar no nível do game adversário, que não o deixava sequer respirar. Mesmo com todo esse gás, as equipes quando criavam algo, paravam nos goleiros, que eram muralhas indestrutíveis, nisso a partida se encaminhou para o final, no empate por 1 a 1.

Mas, e como ficou?

Com o resultado, o Fluminense chegou a sete pontos e dorme na quarta colocação. Já o Vasco foi al cinco e fecha o sábado no oitavo lugar.

Próximos Jogos

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (10), quando enfrentar o Cruzeiro, fora de casa, às 21h30. Na quinta-feira (11), o Vasco vai até Curitiba encarar o Coritiba, às 19h. Os dois jogos valem pela quinta rodada do Brasileirão.