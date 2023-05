Embalado, Fluminense recebe Vasco no Maracanã em clássico pelo Brasileirão

A noite deste sábado (6) será marcada por um dos maiores clássicos cariocas. Às 21h, Fluminense e Vasco se encontram no Maracanã, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes buscam se recuperar após tropeço na competição.

Apesar da derrota para o Fortaleza no último fim de semana por 4 a 2, o Tricolor das Laranjeiras chega confiante para o duelo de logo mais após golear o River Plate por 5 a 1 na Libertadores. Já o Cruzmaltino teve a semana livre e busca se recuperar do revés sofrido em casa diante do Bahia.

Flu defende longa invencibilidade

O clássico entre Fluminense e Vasco é disputado desde 1923. Ao todo, foram 329 jogos, com 120 vitórias do time de São Januário, 110 do tricolor e 99 empates. Apesar da vantagem, o Gigante da Colina não sabe o que é vencer o adversário há sete partidas.

O último triunfo vascaíno aconteceu em 2019, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Leandro Castán e Bruno César, a equipe venceu o Flu por 2 a 1. De lá pra cá, foram sete clássicos, com quatro vitórias do tricolor e três empates. No último encontro, Germán Cano fez valer a lei do ex e marcou os gols que garantiram a vitória do Fluzão por 2 a 0.

Diniz deve repetir formação do meio de semana

Foto: Mailson Santana / Fluminense

Para a partida de logo mais, o único desfalque do Fluminense é o atacante Keno, que sofreu uma lesão na coxa esquerda. Para o seu lugar, o meia Lima, que entrou na vaga do camisa 11 contra o River Plate, e John Kennedy disputam a vaga.

O centroavante Cano, que marcou 23 gols até aqui na temporada, é a principal esperança tricolor para sair de campo com os três pontos. Contra o seu ex-clube, o argentino balançou as redes três vezes em dois jogos.

Provável escalação: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander, Lima (John Kennedy), Ganso e Arias; Cano.

Barbieri conta com praticamente todo o elenco disponível

Com exceção do lateral-direito Gabriel Dias e do volante De Lucca, que se recuperam de cirurgia, o Vasco tem todo o elenco à disposição para o clássico no Maracanã. Com isso, o técnico Maurício Barbieri deve fazer apenas uma mudança em relação ao time que jogou contra o Bahia.

O volante Rodrigo deve ser a novidade na equipe titular. O jogador, que ficou na reserva na última rodada, deve ocupar a vaga de Marlon Gomes e formar o meio de campo ao lado de Jair e Andrey.

No ataque, a esperança de gols está depositada na dupla Pedro Raul e Gabriel Pec. Com oito gols marcados cada, os artilheiros do time são responsáveis por 16 dos 31 gols marcados pela equipe em 2023.

Provável escalação: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Robson, Léo, Lucas Piton, Rodrigo, Jair, Andrey, Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO);

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO);

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO);

VAR: Wagner Reway (PB).