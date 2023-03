Com duas expulsões na partida, Flamengo vence Vasco em clássico disputado pela semifinal do Campeonato Carioca

Com direito a duas expulsões na partida, o Flamengo venceu o Vasco, por 3 a 2, na noite desta segunda-feira (13), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por Arrascaeta, Pedro e Fabrício Bruno para o Rubro-negro, e de Gabriel Pec e Alex Teixeira para o Cruz-Maltino. Com o resultado, a equipe rubro-negra do técnico Vitor Pereira tirou a vantagem do time cruz-maltino do treinador Maurício Barbieri, em pontos ganhos e saldo de gols. A segunda partida será realizada no próximo domingo (19).

Jogo disputado no Maracanã

O primeiro tempo do jogo foi bastante movimentado. Nos primeiros minutos, o Flamengo iniciou a troca de passes e tentou controlar a partida, enquanto o Vasco compactou a defesa e investiu no contra-ataque.

Mas foi o Vasco que abriu o placar. Aos 10 minutos, o Cruz-Maltino cobrou lateral pelo lado direito e tentou acionar o ataque. Rodrigo Caio, do Flamengo, recuperou a posse, mas se enrolou e deixou a sobra para Gabriel Pec dentro da área. O atacante aproveitou a oportunidade para finalizar e estufar a rede do goleiro Santos.

Aos 25 minutos, o Flamengo retomou o controle da partida e empatou o placar. Na jogada pela direita, o lateral Matheuzinho cruzou para a área, mas Puma desviou de cabeça e deixou a sobra para Arrascaeta na meia-lua. O craque uruguaio finalizou de primeira de fora da área e fez um belíssimo gol no Maracanã.

O Vasco chegou a ampliar o placar, mas o gol do zagueiro Léo foi anulado. Após análise do VAR, o jogador foi encontrado em posição irregular dentro da área. Aos 38 minutos, o Flamengo aproveitou a oportunidade e virou a partida. No erro da saída de bola de Capasso, o defensor argentino se enrolou com o domínio e deu o passe de graça para o atacante Pedro, que dominou e estufou a rede do goleiro Léo Jardim.

O início do segundo tempo começou com reviravolta, pois o Vasco deixou tudo igual na partida, aos 13 minutos. Pelo lado esquerdo, Pedro Raul ganhou espaço e avançou até a linha de fundo. O centroavante cruzou na medida para Alex Teixeira, e o camisa 7 mergulhou de cabeça para empatar novamente o duelo.

Pouco tempo depois, aos 24 minutos, o Flamengo voltou a ficar na frente do placar. Em cobrança de falta pelo lado direito, Arrascaeta levantou a bola na área, e o zagueiro Fabrício Bruno desviou de cabeça para fazer o gol. O ritmo do jogo voltou a aumentar com a pressão do Rubro-negro, mas a equipe do técnico português Vitor Pereira não foi eficiente para aumentar o placar e golear o Cruz-Maltino.

Além disso, a reta final foi dolorosa para o Flamengo, que chegou a perder dois jogadores por expulsão. O primeiro foi o meio-campista Matheus Gonçalves, que entrou no segundo tempo e permaneceu por poucos minutos. Mas foi o suficiente para cometer duas faltas e ser expulso com dois cartões amarelos. O atacante Marinho foi o segundo jogador expulso após ter reclamado da expulsão do colega de equipe com o quarto árbitro diretamente do banco de reservas.

Com os ânimos à flor da pele, a partida tomou outro rumo, mas longe do gol. Dessa forma, o Flamengo permaneceu com a vitória e tirou a vantagem do Vasco no jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca, que será realizada no próximo domingo (19), também no Maracanã.