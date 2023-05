Abel exalta força do Palmeiras após goleada sobre Goiás : "Consistência, isso que considero essencial em uma equipe"

O Palmeiras a tarde deste domingo (7), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2023, goleou a equipe do Goiás pelo placar de 5 a 0 fora de casa, e somou mais três pontos na competição.

Os gols do duelo foram marcados por Artur, Sidimar (Contra), Raphael Veiga, Endrick e Dudu.

Consistência é a chave

O Treinador da equipe, Abel Ferreira, após a vitória maiúscula, comentou sobre a consistência que seu elenco vêm tendo nas últimas partidas, e exaltou a postura adotada pelos seus jogadores.

"Fizemos um grande jogo até os 20, 25 minutos com dinâmica com bola, o adversário reagiu bem após o gol e tivemos que defender até o final da primeira parte. E com a expulsão o jogo se tornou mais fácil, os jogadores sabem o que temos que fazer quando temos um jogador a mais. É consistência, isso que considero essencial em uma equipe".

Jogo difícil

O Português, também ao ser perguntado sobre a dificuldade da partida, falou sobre qual era sua expectativa.

"Previa um jogo difícil, a grama estava bem alta e na Europa a grama é baixinha, faz parte da regra. Na segunda etapa, se estivéssemos onze contra onze, nos exigiria ainda mais intensidade. Fisicamente teríamos que estar melhor que nossos adversários pela viagem que tiveram, disse aos nossos jogadores que com mais um dia de descanso não podia admitir que não tivéssemos mais força física e mental".

"Deu sorte que eu não o tirei"

Foto : Divulgação/Palmeiras

E para completar, o treinador utilizou de to humorístico, para comentar a atuação do atacante Dudu, e também sobre a reação de seu plantel a seres substituídos.

"Hoje deu sorte porque não o tirei, ele joga em uma posição que chamo de acelerador de jogo. Acabei por deixá-lo até o fim porque sabia que ele queria muito fazer esse gol, mas isso vai ter consequências lá na frente, mas isso é com todos. Temos pouco tempo para recuperar e quando tiro durante o jogo é pensando lá na frente. Sei que ficam chateados, para não dizer outro nome, porque todos querem jogar até o fim. Vocês viram o Menino sair, agora que o jogo está bom vai me tirar, mas a função do treinador e olhar à frente, o que o torcedor, jogador e direção não veem. Deixei o Dudu e o Artur até o fim para essa zica sair. Deu certo, o espírito da nossa equipe e mais do que o gol a postura deles".

Como ficou o Verdão

O Palmeiras, após a vitória de hoje, chegou aos 10 pontos somados no Brasileirão 2023, e ocupa a segunda colocação, tendo apenas dois pontos a menos do que o líder Botafogo, que já conquistou 12.

Próximo Compromisso

O Verdão volta a campo na próxima quarta-feira (10), em que terá de enfrentar a equipe do Grêmio no Allianz Parque, às 21h30. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2023.