Dudu desencanta, Palmeiras não toma conhecimento e goleia Goiás fora de casa

Jogando no Estádio Hailé Pinheiro, o Palmeiras visitou o Goiás e saiu de campo com uma vitória acachapante. Na noite do domingo (7) o alviverde paulista goleou o alviverde goiano por 5 a 0 com gols de Artur, Sidimar, que marcou contra, Raphael Veiga, Endrick e Dudu, além da expulsão de Lucas Halter.

Goleada alviverde em outro alviverde!

O Goiás começou a partida pressionando o Palmeiras, com dois chutes no gol já de saída, com Zé Ricardo e Vinícius, ambos aos quatro minutos, mas ambos nas mãos de Weverton.

A primeira chegada do Palmeiras foi justamente o gol! Aos nove minutos Veiga bateu o escanteio da direita na primeira trave para o desvio de Zé Rafael achando Artur na segunda trave, que cabeceou para o fundo do gol!

Após o gol o Goiás tentou retomar o controle da partida, até que Rony recebeu a bola na corrida, sendo derrubado por Lucas Halter. O juiz deu amarelo, revisou o lance no VAR e deu o vermelho para o zagueiro do Goiás aos 40 minutos. Na batida de falta Veiga conseguiu colocar a bola por cima da barreira, mas Marcelo Rangel voou e espalmou por cima do gol.

No início do segundo tempo, logo com dois minutos, Menino achou Piquerez pela esquerda, que cruzou rasteiro e Sidimar desviou contra o próprio gol, ampliando o placar!

Dois minutos depois Dudu bateu forte de fora da área, mas Marcelo Rangel espalmou e salvou o Goiás do terceiro gol.

Aos 34 minutos Endrick fez uma falta em Sidimar, que ficou com ela e foi recuar para o goleiro, mas deu a bola no pé de Veiga dentro da área, que só bateu cruzado para fazer o terceiro!

Apenas três minutos depois Fabinho acertou o passe para Piquerez na esquerda, que cruzou na cabeça de Endrick, dando o peixinho para marcar mais um para o Palmeiras!

Por fim, aos 44 minutos, em mais uma jogada de troca de passes a bola chegou na esquerda em Jhon Jhon, que achou Piquerez na esquerda, passando para Dudu bater, acertar o travessão e ver a bola entrando!

Próximos jogos e classificação

O Goiás volta a campo na quarta-feira (10), às 20h, quando visita o Flamengo. No mesmo dia, às 21h30, quando recebe o Grêmio.

O Palmeiras está na segunda posição, com 10 pontos, dois abaixo do líder Botafogo e um acima do Cruzeiro. O Goiás do outro lado está na 18ª posição, com três pontos, dois acima do Coritiba e empatado com Corinthians e Flamengo.