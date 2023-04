Palmeiras sofre com um a mais, mas busca vitória sobre Cuiabá

Na abertura do Campeonato Brasileiro o Palmeiras recebeu o Cuiabá no Allianz Parque, pela primeira rodada do Brasileirão. Jogando na tarde do último sábado (15), Verdão e Dourado protagonizaram um jogo intenso.

O Palmeiras saiu na frente cedo, com gol de Endrick. O Cuiabá empatou com Raniele nos acréscimos do primeiro tempo. No segundo tempo Filipe Augusto foi expulso e o Palmeiras então conseguiu a vitória com gol de Flaco López.

O campeão segue vencendo!

O Palmeiras iniciou a partida de sua estreia no Brasileirão avassalador, pressionando e logo aos quatro minutos abrindo o placar, quando López virou o jogo para Dudu, que dominou dentro da área e cruzou para Endrick, na pequena área, colocar a bola no fundo do gol!

Endrick comemorando o primeiro gol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Com 15 minutos López recebeu o cruzamento, matou no peito e bateu forte, mas na rede pelo lado de fora no canto esquerdo. Seis minutos depois Artur recebeu a bola na direita, tentou o chute e a bola ficou a marcação, sobrando para ele, no rebote, bater cruzado, pela direita do gol, com perigo.

E apenas quatro minutos depois Artur recebeu na direita, tirou o defensor de uma forma espetacular, cruzou e a defesa tirou para Menino bater forte e mandar a bola por cima do gol aos 25 minutos.

Então o Palmeiras diminuiu o ritmo, parou de criar jogadas de perigo e o Cuiabá se aproveitou, aos 51 minutos, quando Deyverson recebeu a bola na entrada da área, achou Jonathan Cafú na direita, que cruzou na cabeça de Raniele, que chegou sozinho para empatar a partida!

No segundo tempo, logo aos 11 minutos, Filipe Augusto recebeu o segundo amarelo, esse por uma falta forte em Gabriel Menino e o primeiro por reclamação, deixando o Cuiabá com um a menos. Aos 17 minutos Dudu recebeu na direita, arrancou e cruzou para Navarro chegar batendo, mas Walter saiu bem e mandou para escanteio.

Com 19 minutos Vanderlan recebeu a bola na esquerda, dominou e cruzou para López, que dominou e bateu forte para colocar o Palmeiras na frente mais uma vez!

Aos 34 Nicolás chutou de fora da área e mandou a bola pela direita do gol. Três minutos depois Dudu recebeu a bola na intermediária no erro de passe, arrancou até invadir a área e chutou forte, carimbando o travessão.

Com 42 minutos Luís Guilherme tentou a jogada na direita, ganhou o escanteio que ele mesmo bateu para Navarro cabecear pela direita do gol. E aos 45 Nicolás ganhou escanteio, bateu e Matheus Alexandre cabeceou forte, mas Weverton espalmou em cima da linha.

Próximos jogos

O Palmeiras joga agora na quinta-feira (20), às 21h, quando recebe o Cerro Porteño, na Libertadores. O Cuiabá volta a campo no sábado (22), às 18h30, quando recebe o Bragantino.