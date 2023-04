Abel Ferreira valoriza rivalidade após vitória no clássico: "Gosto muito de jogar contra o Corinthians"

Na tarde deste sábado (29) o Palmeiras de Abel Ferreira, derrotou o Corinthians em pleno Allianz Parque pelo placar de 2 a 1. Os gols alviverdes foram marcados por Murilo e Raphael Veiga. Róger Guedes descontou.

Após a grande vitória alviverde no Derby, o técnico palmeirense comentou sobre a sua sensação de jogar com seu rival e ainda conseguir uma vitória.

"Gosto muito de jogar contra o Corinthians lá ou cá. São jogos quentes, bem disputados, o público vibra muito. Eu acho que o Palmeiras sem o Corinthians e o Corinthians sem o Palmeiras não seriam a mesma coisa. Ninguém tem que pensar igual a mim. Um precisa do outro. Assisti Romeu e Julieta (O Casamento de Romeu e Julieta). Apesar dessa rivalidade toda é possível um corintiano e uma palmeirense viverem juntos".

Abel também aproveitou seu momento para exaltar a força da torcida palmeirense que está lotando a Arena em todos os jogos.

"Nosso torcedor ajudou mais uma vez. Nos últimos dez minutos foi preciso, porque estávamos sofrendo um pouquinho. Obrigado mesmo, é top, contra tudo e contra todos. Vocês são determinantes para ajudar a conquistar os resultados. De fato, nosso 12º jogador".

Abel ainda comentou e utilizou até mesmo um tom irônico, após especulações de uma possível saída sua do comando técnico do Palmeiras.

“Por todas as minhas falas até agora, vocês sabem que eu gosto de estar aqui. A família está aqui comigo, mas tem que falar com quem manda em casa. Mas eu ainda tenho mais um ano e meio de contrato. O futebol é muito dinâmico, até me mandarem embora. A Leila pode me mandar embora, ser vendido ou cumprir o contrato, que é a primeira intenção. Quem manda é lá em casa. Se quiser me ter aqui, tem que ir primeiro por lá. O que ela decidir, por mim tá está bem”.

Fez gol, o chororô e levou os rivais a loucura

Raphael Veiga, autor de um dos gols do duelo, após o apito final, comentou sobre sua comemoração provocativa, e citou xodó da torcida do Verdão.

"Eu sempre gostei muito do Valdívia, era um cara que eu pagava ingresso para ver jogar. Por ele ter feito isso numa comemoração contra o Corinthians, num clássico, eu quis homenageá-lo", explicou.

Próximo compromisso

O Palmeiras têm seu próximo compromisso contra a equipe do Barcelona de Guayaquil, na próxima quarta-feira. A partida será realizada às 21h30, no estádio Monumental Banco Pichincha, no Equador.