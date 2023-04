Tranquilidade x instabilidade: Palmeiras e Corinthians se encontram para dérbi do Brasileirão

Em momentos bem distintos, por diversos motivos, Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado (29), um dos clássicos da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão, atual campeão brasileiro, chega como favorito para o derby e enfrenta um Timão completamente afetado por questões extracampo.

Equipe titular do Palmeiras chega descansada para o clássico

Após usar equipe predominantemente reserva no compromisso no meio da semana, válido pela Copa do Brasil, Abel Ferreira deve mandar a campo suas principais estrelas para o Derby. Jogadores como Gustavo Gómez, Gabriel Menino e Dudu, que vem fazendo grande temporada, estão disponíveis para a partida.

A grande novidade para o clássico é a volta de Raphael Veiga, que se lesionou durante a final do Paulistão e está de volta após desfalcar o Verdão em seis partidas. A única ausência deve ser a de Marcos Rocha, que tem lesão na coxa confirmada e dificilmente conseguirá atuar neste sábado.

Veiga treina e está de volta após seis jogos fora. Foto: Cesar Greco/SEP

Possível escalação do Palmeiras - Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Corinthians chega sem técnico após semana conturbada

Se o Palmeiras segue bem e tranquilo na temporada, não se pode dizer a mesma coisa do Timão. Após cair precocemente no Campeonato Paulista e quase ficar de fora das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Remo, a equipe do Parque São Jorge vive novamente a busca por um técnico.

Cuca, que estava no comando da equipe, pediu demissão após a classificação do Corinthians na Copa do Brasil após pressão de parte da torcida por sua condenação relacionada à ato sexual com uma menor de idade. No momento, Mano Menezes é o principal cotado para assumir a equipe.

Danilo comandará o Corinthians diante do Palmeiras neste sábado. Foto: Rodrigo Coca/SCCP

Para o derby, o Timão será comandada por Danilo, ex-jogador e ídolo do Corinthians, que atualmente treina a equipe sub-20. O zagueiro Bruno Mendéz e o meio campista Renato Augusto são desfalques confirmados até o momento.

Provável escalação do Corinthians - Cássio; Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Roni, Fausto Vera e Matheus Araújo; Adson, Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Danilo.