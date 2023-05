Dorival comemora vitória e prevê dificuldade em próximos jogos: "Nossa sequência é absurda"

Dorival Jr,, treinador do São Paulo, conquistou mais três pontos importantíssimos no Brasileirão na tarde deste domingo (07). O Tricolor venceu o Internacional por 2 a 0 no Morumbi com direitos a elogios do comandante sobre a postura do grupo.

Fala Dorival!

"Foi um jogo muito difícil, contra uma equipe que vai brigar do meio para cima, por posições importantes. O Inter merece muito respeito, foi uma partida muito disputada. Foi uma boa apresentação. Tivemos algumas dificuldades, principalmente na primeira etapa, a flutuação do Maurício dificultava nossa marcação. Quando eles giravam, estavam sempre buscando um jogador para tabela ou enfiada. Nosso comportamento foi muito bom, mais uma partida que não tomamos gol", disse o treinador.

Dorival também comentou sobre a sua sequência invicta no São Paulo. Ao todo são cinco partidas, com três vitórias, dois empates e apenas um gol sofrido. Mesmo com isso, o treinador ainda considera que o trabalho não está completo.

"Fico feliz com tudo isso. Ainda demanda tempo para que tenhamos alguma coisa mais palpável na comparação com o que vem sendo apresentado. Os jogadores estão querendo acertar e procurando entender, isso é o mais importante. Tem sido exemplar o comportamento nessa luta, alguns resultados iniciais têm acontecido e fico muito satisfeito com tudo isso. Gosto que minhas equipes joguem com infiltração, parede, movimentação do terceiro homem. É a maneira como gosto de trabalhar. Temos que ganhar essa condição por dentro, trabalhamos à exaustão para que os jogadores ataquem o máximo possível a última linha adversária, criando definições mais claras em relação ao gol. É questão de tempo, trabalho, repetição, não é do dia para a noite que isso acontece. Mas a cada momento sentimos que estamos ganhando um pouco mais de corpo. Os resultados ajudam a manter uma tranquilidade para conseguir insistir no que se busca", analisou o técnico.

Por fim, o treinador tricolor ainda comentou sobre a dificuldade e a importância de somar pontos no Campeonato Brasileiro: "Teremos uma sequência absurda, vamos viajar para Fortaleza, jogamos contra o Corinthians, depois vamos para Recife, retornaremos e jogaremos com o Vasco no Morumbi. Logo em seguida, tem uma viagem terrível para a Venezuela provavelmente decidindo vaga".

O São Paulo de Dorival volta a campo nesta quinta-feira (11), diante do Fortaleza, fora de casa, pelo Brasileirão, em busca de manter a série invicta.