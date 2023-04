São Paulo conta com gol contra e vence Palmeiras pelo Brasileirão Feminino

Na manhã deste sábado, o São Paulo venceu o Palmeiras por 1 a 0, no clássico da nona rodada do Brasileiro Feminino, no Allianz Parque. O único gol, foi marcado contra, por Poliana do Verdão, para o Tricolor.

Contra para sair na frente

O jogo começou com o Verdão buscando espaços e criando jogadas. Já o São Paulo estudava as adversárias e era fatal nos seus lances. Aos 36 minutos, Sorriso chegou a ser receber cartão vermelho direto após falta em Ariel, mas a expulsão foi anulada por marcação de impedimento na origem da jogada.

Logo na sequência, Fê Palermo do Tricolor, pressionou Amanda no campo de ataque tricolor, roubou a bola, invadiu a área e chutou. A goleira Tapia espalmou, mas o rebote bateu na zagueira Poliana e a bola entrou no próprio gol, abrindo o placar para o São Paulo de graça. Em desvantagem no placa, o Palmeiras chegou com Bia Zaneratto encontrou Duda Santos dentro da pequena área, livre e com o gol aberto, mas acabou pegando mal na bola e mandando por cima do gol, indo para o vestuário em desvantagem.

Verdão tenta, mas não marca

Na etapa final, o Verdão voltou pressionando, mantendo até no travessão. Mas o São Paulo, tinha precisão, e logo aos 13, após cobrança de falta pela esquerda, Pardal vai para o lance, mas a bola entra direto, mas a arbitragem assinala impedimento. Aos 54, no último lance do jogo, Duda Santos recebe na área, aplica um chapéu em Pardal, mas depois é travada na hora da finalização. Poliana ainda tenta na sequência, mas Carlinha se atira na bola e defende.

E fica como?

O resultado reabilita o São Paulo depois de duas derrotas seguidas e faz o time subir na tabela. Agora é o sexto colocado, com 15 pontos. O Palmeiras aparece uma posição acima, em quinto, com 17 pontos.

Próximos Jogos

Pelo Brasileiro, o Palmeiras volta a campo no sábado, contra o Inter, às 11h, fora de casa. O São Paulo, por sua vez, joga no domingo, quando faz novo clássico, desta vez contra o Corinthians, às 11h, em Cotia. Mas os times têm pela frente antes a estreia no Campeonato Paulista. O Palmeiras enfrenta o Realidade Jovem, na terça-feira, às 15h30, enquanto o São Paulo pega o Corinthians, na quarta-feira, às 19h.