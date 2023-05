"Gostinho amargo", lamenta Erick Marcus após empate do Vasco com Coritiba

O Vasco empatou com o Coritiba, nesta quinta-feira, no Couto Pereira. Os cruzmaltinos amargam o quarto jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. Depois de tomar o primeiro gol, os cariocas empataram no segundo tempo, com Erick Marcus.

O atacante admitiu que o objetivo do Vasco era ganhar fora de casa. "O professor Maurício Barbieri pediu para dar muita intensidade, de ir no um contra um, que é meu ponto forte. Fico feliz por ter marcado. Não era o resultado que a gente queria. Gostinho amargo, mas vamos trabalhar para sair com a vitória na próxima partida em São Januário", disse.

O técnico Maurício Barbieri lamentou o empate contra o Coritiba na noite desta quinta-feira (11). Queria sair da capital paranaense com os três pontos. Mas, acabou entendendo que as circunstâncias tornaram o resultado satisfatório. "Não foi um bom resultado. Dentro das circunstâncias foi satisfatório, mas nunca bom. Queríamos a vitória. Fizemos um primeiro tempo abaixo. No segundo, conseguimos ter um domínio grande, fizemos o gol com mérito e não me surpreenderia se fizéssemos o segundo."

Barbieri considera que as mudanças para o segundo tempo melhoraram a equipe. "A gente tirou dois volantes, colocou mais um homem aberto. Tentamos abrir a defesa deles, sabíamos que iam se retrair bastante ainda mais. Tentamos ocupar melhor os espaços, gerar desequilíbrio na defesa deles."

Para o treinador Cruz-Maltino, a entrada de Erick Marcus, autor do gol vascaíno, foi justamente com a intenção de que sua equipe ocupasse mais o ataque. O comandante enalteceu o garoto de 19 anos. "Grande capacidade de 1 a 1, venceu os duelos, amarelou o Natanael. É um menino muito jovem, disputando sua primeira competição como profissional. É um processo de transição, e hoje ele entrou bem, nos ajudou'', comentou.

Barbieri ainda falou sobre os ajustes que deve fazer após o jogo, ressaltando mais uma vez que não concordou com o empate. "Não acho que o Coritiba tenha produzido o suficiente para conseguir a vitória, assim como eu acho que o Vasco deveria ter produzido mais. Então, eu acho que em função das circunstâncias do jogo, de ter que correr atrás do resultado, eu acho que é um resultado satisfatório. Mas não posso dizer que estou feliz com o resultado, de maneira nenhuma. A gente queria mais, veio para buscar mais. Agora a gente precisa fazer os ajustes e encontrar a melhor maneira de fazer essa equipe render mais e colocar todo os eu potencial dentro de campo.

Ao final da coletiva o treinador resolveu enaltecer sua equipe que buscou um empate heroíco no Couto Pereira. "Temos muitos jogadores formados na casa, muitos deles nesse processo de transição e procuramos auxiliá-los, não só na questão coletiva, mas também na questão individual, orientando-os em situações que eles podem explorar mais o potencial deles. Acho que eles têm muito talento e muito potencial, mas em função da juventude, que é natural, eles ainda vão oscilar. Então talvez o Erick, em alguma outra oportunidade não tenha entrado tão bem quanto hoje, mas nunca houve desconfiança com relação à capacidade dele. E hoje ele entrou e foi muito bem. Isso acontece com ele, com o Figueiredo, Andrey, Rodrigo, que não conseguiram fazer a partida que a gente sabe que eles podem. É uma oscilação que terremos que lidar no campeonato, então é preciso ter bastante equilíbrio para termos o resultado que a gente espera."

Sequencia

O Vasco chegou a seis pontos no Campeonato Brasileiro. Mesmo com o ponto ganho, os cruzmaltinos seguem na parte de baixo da classificação da Série A, na 14ª posição.A equipe carioca terá a chance de se recuperação neste domingo. O Vasco recebe o Santos, às 16h, em São Januário, pela sexta rodada do Brasileirão.