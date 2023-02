Vasco domina, goleia o Trem-AP e avança na Copa do Brasil

O Vasco estreou com o pé direito na Copa do Brasil . Na noite desta quinta-feira (23), o Cruzmaltino não tomou conhecimento do Trem-AP e goleou por 4 a 0. Erick Marcus, Pedro Raul, Nenê e Jair marcaram os gols da partida.

Desde os primeiros minutos o Vasco foi pra cima. Com menos de um minuto, a primeira chance já havia sido criada. Erick Marcus cruzou da esquerda e Jair cabeceou para fora.

E os lados do campo foi o grande trunfo do Vasco no primeiro tempo. Com Puma Rodrigues e Gabriel Pec pelo lado direito, e Erick Marcus e Lucas Piton pelo lado esquerdo, o Vasco empilhou chances de gols.

E foi assim que saiu os primeiros gols vascaínos. Primeiro, Erick Marcus fez jogada individual pela esquerda, passou pela marcação e acertou um belo chute, para abrir o placar para o Vasco no estádio Mané Garrincha.

Com muitos cruzamentos na área, Pedro Raul apareceu muito na primeira etapa. Só no primeiro tempo, o camisa 9 teve, pelo menos, quatro chances claras de gols. Primeiro, cabeceou para fora. em seguida chutou ao lado do gol. Na terceira, Pedro Raul parou em grande defesa do goleiro, e finalmente balançou a rede fazendo o segundo gol da equipe carioca.

Em mais uma boa jogada pela esquerda, Erick Marcus tocou para Lucas Piton, que cruzou na medida para Pedro Raul finalizar de peito e ampliar o marcador com muito estilo, dando fim à primeira etapa.

No segundo tempo, o Vasco trocou passes e seguiu pressionando o Trem, que se defendia como podia, com todos os jogadores atrás da linha da bola.

Mesmo assim, o Vasco encontrava muita facilidade chegar ao ataque e marcou o terceiro em um golaço. Nenê recebeu a bola na entrada da área e acertou um chutaço, encobrindo o goleiro.

Pedro Raul ainda perdeu algumas oportunidades de gols. O atacante ficou claramente incomodado com as chances perdidas.

No fim, o time do Trem estava completamente esgotado fisicamente. A equipe não conseguia trocar mais três passes sem perder a bola. O placar era muito menor do que o que se mostrava o jogo. Não fosse as chances perdidas, o Vasco poderia estar vencendo por uma margem ainda maior.

Mas coube mais. Já nos acréscimos, Jair foi derrubado na área. Pênalti que o próprio Jair bateu e fechou a goleada por quatro a zero

Próximos jogos