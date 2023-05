Fluminense bate Cuiabá no Maracanã e se mantém no G-4 do Campeonato Brasileiro

O Fluminense conquistou a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro e permaneceu no terceiro lugar do G-4, com 13 pontos. O Tricolor venceu o Cuiabá por 2 a 0, na noite deste sábado (13), no Maracanã, pela sexta rodada da competição. Os gols do Tricolor foram marcados por Nino, no primeiro tempo, e por Ganso, no segundo tempo.

Fluminense sai na frente no primeiro tempo

Logo nos minutos iniciais, apesar dos desfalques de André e Alexsander, o Fluminense trabalhou a bola com bastante paciência e tentou encurralar a defesa adversária. O Cuiabá, por sua vez, investiu no contra-ataque e tentou armar as jogadas nos pés de Wellington Silva, que foi o melhor jogador do Dourado na primeira etapa.

Mas aos cinco minutos do primeiro tempo, Nino abriu o placar para o Fluminense. Na jogada pela esquerda, Marcelo fez o cruzamento na medida para a área. Ganso ajeitou e deixou a sobra para o zagueiro que finalizou em cheio para estufar a rede do Maracanã.

No decorrer do primeiro tempo, Cuiabá ameaçou a defesa do Fluminense e tentou aproveitar a falta de conexão do meio-campo tricolor. A equipe carioca sentiu falta de André e pecou em algumas jogadas de contra-ataque e saída de bola.

Fluminense amplia placar no segundo tempo e assegura vitória

O Fluminense retornou para a etapa final com a mesma equipe, assim como o Cuiabá, mas conseguiu manter o espírito de competitividade e pressionou a defesa do Dourado. Aos 11 minutos, Ganso ampliou o placar para o Tricolor e deixou a equipe carioca mais tranquila para jogar dentro do Maracanã.

O Cuiabá, por sua vez, fez mexidas no decorrer do segundo tempo e a equipe perdeu o afinco. O Dourado voltou a ter dificuldades e foi pressionado pelo Fluminense. O restante da etapa final foi feliz para o Tricolor que, mesmo com as substituições, continuou sendo o protagonista da partida e assegurou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e a manutenção no terceiro lugar do G-4, com 13 pontos.

Próximo jogo

O Fluminense vira a chave para a Copa do Brasil. Na próxima terça-feira (16), o Tricolor enfrenta o Flamengo, às 21h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. Na próxima segunda-feira (22), o Cuiabá visita o Cruzeiro, às 20h, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.