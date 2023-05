Luxemburgo pede paciência e garante Corinthians disputando título no final do ano

Na noite desta quarta-feira (17), o Atlético MG dominou e venceu o Corinthians por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Mineirão. Os gols foram marcados duas vezes por Paulinho

Entrevista coletiva

Vanderlei Luxemburgo, após a partida, cedeu entrevista coletiva e respondeu questionamentos sobre diversos assuntos, técnico se mostra confiante.

"Resultado ruim, mas não terminou. São 180 minutos, vamos preparar, alguma coisa boa vai acontecer."

"Uma vitória muda todo o ambiente. Toda a insegurança que está tendo. A perna fica pesada. Uma vitória muda totalmente. Vai chegar a vitória. Não vamos perder todos os jogos''.

Quando sua estratégia para a partida foi questionada, Luxa fez uma comparação com o clássico Flamengo x Fluminense disputado na noite desta terça-feira (16) no Maracanã.

''Estratégia. No Flamengo x Fluminense, todo mundo enalteceu o Fluminense de ver a bola passar para lá e para cá. São coisas parecidas. Flamengo teve 80 minutos de posse. Eu não posso? Tendo possibilidades de fazer o gol.”

Segundo o técnico, a derrota pode ser explicada pela necessidade de substituir Maycon, com cartão amarelo, e pelas virtudes ofensivas do Galo.

"Acho que a saída do Maycon. O Atlético atacava forte pela direita, o Róger acompanhava, mas ficamos vulneráveis. Corrigi com Maycon pegando Mariano, estávamos bem equilibrados, eles tentaram bolas mais agudas. Tirei o Maycon pelo cartão amarelo, e quando faço isso, sai o gol. É duro fazer uma análise assim. Depois, o segundo gol numa jogada que sabíamos. São virtudes do adversário.".

Em outro momento da coletiva, Luxemburgo foi curto e sucinto sobre os motivos de ter parado apenas em três substituições. "Porque optei por não usar [mais dois jogadores], é muito simples."

Sequência da temporada

Agora para buscar a classificação no jogo de volta, o Corinthians precisará vencer o Galo, na Arena Corinthians, por pelo menos 2 a 0 para levar a disputa aos pênaltis.

O próximo jogo da equipe é contra o Flamengo, no Maracanã, no domingo (21) às 16h, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.