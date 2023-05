Em domingo de clássicos, Athletico enfrenta o Coritiba na Arena da Baixada

No primeiro clássico Athletiba do Brasileirão 2023, o Athletico recebe o Coritiba neste domingo (14) às 18h30, na Arena da Baixada, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Momento das equipes

O Athletico vem de duas vitórias consecutivas no Brasileirão, a última sendo contra o Internacional, fora de casa, por 2 a 0. Jogando como mandante, o Furacão venceu treze e empatou duas vezes nas quinze partidas recentes na Arena da Baixada.

O Coritiba não vence há onze jogos e ocupa a décima nona colocação na tabela do Campeonato. Na última partida, o Coxa empatou em casa contra o Vasco da Gama em 1 a 1.

O histórico do clássico é favorável ao Athletico. Neste sentido, são 14 partidas sem saber o que é derrota para o maior rival, sendo 8 vitórias e 6 empates no período. A última derrota para o Coritiba ocorreu há quase 23 anos, no Brasileirão de 2000, em placar de 3 a 1.

Paulo Turra deve repetir escalação da equipe que venceu o Internacional

O técnico gaúcho não poderá contar com Rômulo, lesionado, além de Pedrinho e Bryan Garcia que foram afastados do clube por terem sido citados em conversas de apostadores investigados pela operação Penalidade Máxima.

Provável escalação: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno , Fernando; Hugo Moura, Erick, Alex Santana; Thiago Andrade, Vitor Roque, Pablo.

Destaque na ultima partida, Thiago Dombroski desfalca equipe por lesão

O Coxa tem desfalques importantes para o duelo de logo mais, o principal atleta da equipe, Alef Manga, teve seu contrato suspenso por também ter sido citado em conversas de apostadores investigados pela operação Penalidade Máxima.

Thiago Dombroski teve detectada lesão na coxa, Júnior Urso também não deve estar disponível por lesão. Por outro lado, o time luta contra o tempo para liberar Kuscevic, Willian Farias, Victor Luís e Jamerson para o confroto.

Provável escalação: Gabriel; Natanael, Bruno Viana, Henrique, Victor Luís, Jamerson (Chancellor); Liziero, Bruno Gomes, Boschilia, Marcelino Moreno; Zé Roberto.

​​​​​​​Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP-FIFA)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP-FIFA)

Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-FIFA)