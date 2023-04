Corinthians elimina Remo nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Faz a festa, Fiel! Empurrado pela sua torcida na Neo Química Arena, o Corinthians garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, ao vencer o Remo, nos pênaltis, por 5 a 4, nesta quarta-feira (26).

O Timão venceu no tempo normal por 2 a 0, igualando o placar do jogo da ida, em que os paraenses saíram com o triunfo. Os gols foram marcados por Adson e Róger Guedes.

Vai, Corinthians

Precisando de no mínimo dois gols para não ser eliminado, o Corinthians começou o jogo com tudo, abrindo o placar com menos de dois minutos.

Em lance individual pela direita, Adson costurou a defesa adversária e bateu colocado no canto do goleiro Vinicius. Com a vantagem o Timão acelerou ainda mais o ritmo, mas não conseguiu concluir, dessa forma os jogadores cansaram, e passaram a esperar o Remo.

Já o clube paraense apenas se defendeu, a equipe de Marcelo Cabo criou pouco e sofreu para quebrar as linhas de marcação dos mandantes. Dessa forma, a partida foi para o intervalo com vitória parcial do Corinthians.

Na volta do intervalo, o técnico Cuca realizou algumas substituições para soltar o time do Corinthians em busca do segundo gol, mas a equipe perdeu o ímpeto do começo do jogo e pouco assustou o Remo, que por outro lado, teve algumas chances de finalização, mas nada que exigisse grandes defesas de Cássio.

Até que nos acréscimos, em cruzamento de Fagner, Róger Guedes marcou de cabeça o segundo gol do Corinthians, incendiando a Neo Química Arena.

Com esse placar, a partida foi para os pênaltis, que começou com todos os cobradores acertando. Porém, Leonan teve o seu chute defendido por Cássio, e em vantagem, o camisa 10 Alvinegro decidiu a classificação. Final 5 a 4.

E agora?

Com o resultado, o Corinthians avançou para às oitavas de final da Copa do Brasil, e o adversário será definido em sorteio. Já o Remo se despede na 3ª fase.

No próximo final de semana, o Timão tem para disputar o Dérbi, contra o rival Palmeiras, no Allianz Parque, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado (29), às 18h30. Já os paraenses voltam a campo um dia depois, às 17h, contra o Cametá.