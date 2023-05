Em jogo intenso, Grêmio e Fortaleza empatam sem gols pelo Brasileiro

Na tarde deste domingo (14), Grêmio e Fortaleza se enfrentaram na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O confronto foi válido pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo foi marcado pela intensa disputa pela posse de bola. Ambos os times criaram oportunidades, mas não conseguiram concretizar em gols, o que resultou num 0 a 0.

Jogo pegado

Jogando diante de seus torcedores, o Tricolor Gaúcho criou a primeira boa chance da partida logo aos três minutos. De pé em pé, a bola sobrou para Vina chutar colocado, o goleiro João Ricardo tocou na pontinha dos dedos e salvou o Leão.

O Imortal teria mais uma boa chegada aos 13'. Suárez tentou jogada individual na área, mas foi travado na finalização. Na sobra, Pepê chutou forte de longe, mas a bola desviou e saiu pela linha de fundo.

O Fortaleza teria seu primeiro momento aos 16'. Calebe buscou jogada em profundidade pelo lado direito e cruzou na cabeça de Lucero. O argentino finalizou, mas mandou para fora.

O primeiro tempo seguiu pegado, com maior posse de bola da equipe gremista, mas sem efetividade na criação de chances claras. O que se viu foi um aumento no número de faltas e cartões amarelos. Assim o duelo seguiu até o fim da primeira etapa, sem alterações no marcador.

Falta de sorte

O segundo tempo iniciou com um cenário semelhante ao anterior, de muita disputa de bola. Porém, dessa vez o Leão tinha um maior volume na tentativa de buscar o campo ofensivo de jogo.

Em meados da etapa final, as equipes começaram a desenvolver melhor seu futebol. Aos 22', Galdino arriscou chute e a bola passou muito perto da meta defendida pelo goleiro João Ricardo.

Já aos 24', foi a vez da equipe de Vojvoda levar perigo. Pikachu conseguiu boa jogada pra cima de Kannemann, mas na hora do passe para Lucero, Bruno Alves conseguiu corte fundamental para evitar o gol do adversário.

O último lance de perigo do duelo aconteceria aos 46, com o Grêmio. Em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Kannemann, que parou em ótima defesa do goleiro João Ricardo. Desta forma, faltou sorte para Grêmio e Fortaleza, que ficaram ficaram no 0 a 0.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Grêmio ocupa a 11ª colocação na tabela, com oito pontos. O próxima desafio dos gaúchos será na quarta-feira (19), às 19h30, quando recebe o Cruzeiro pela Copa do Brasil.

Já o Fortaleza ocupa a 6ª posição, com dez pontos. O Leão volta à campo também no meio de semana pela Copa do Brasil, na quarta-feira às 19h, quando recebe o Palmeiras.