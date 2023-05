Em jogo marcado por golaços, Grêmio e Cruzeiro empatam na ida das oitavas da Copa do Brasil

O duelo entre Grêmio e Cruzeiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil segue aberto. Nesta quarta-feira (17), as equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida na Arena do Grêmio.

A Raposa dominou desde o início e teve as melhores chances na maior parte do jogo. Foram 13 finalizações contra sete do time adversário, sendo cinco a um naquelas que atingiram o gol. E o chute que balançou as redes aconteceu logo no começo.

Aos 8' da primeira etapa, Bruno Rodrigues recebeu passe de William, finalizou de fora da grande área e emendou um belo gol no ângulo direito da meta do Grêmio. Gabriel Grando não conseguiu alcançar a bola a tempo.

Mesmo com o domínio da Raposa, o Tricolor gaúcho também teve suas chances, e quase sempre nos pés da estrela uruguaia Luis Suárez. Aos 17', ele recebeu por cima na grande área, dominou, ficou de costas e finalizou em lindo voleio que mandou a bola no travessão.

Duas grandes oportunidades do Cruzeiro aconteceram depois, no final da primeira etapa. Já nos acréscimos, aos 46', Wesley deu chapéu no defensor na entrada da área, correu atrás da bola e soltou uma bomba que passou muito perto do travessão.

Um minuto depois, e segundos antes do intervalo, Bruno Rodrigues recebeu em profundidade, driblou o goleiro adversário e ficou com o gol aberto, mas demorou para finalizar. A defesa se recuperou e ficou com ela bola.

No segundo tempo, as chances perigosas diminuíram dos dois lados, e as faltas duras aumentaram. Foram seis cartões amarelos no total, com três para cada time.

O lance de maior perigo foi justamente o gol que Luis Suárez tirou da cartola. Aos 34', o centroavante recebeu na entrada da área, chutou fechado de três dedos e a bola morreu no ângulo direito da meta do Cruzeiro, em outro belo gol, agora de empate do time da casa.

O tricolor gaúcho melhorou após o placar igualado, pressionando em busca da virada, mas não conseguiu o objetivo. E assim, o jogo terminou igual para os dois lados e longe de ter uma definição no agregado.

A partida de volta do confronto acontece no dia 31 de maio, no Mineirão, em Belo Horizonte.