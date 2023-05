Em meio a assuntos extracampo, Cruzeiro e Fluminense se enfrentam com desfalques

Nesta quarta-feira às 21h30 no estádio Mineirão, Cruzeiro e Fluminense se enfrentam em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

No comando do técnico Pepa, o Cruzeiro em sete partidas, venceu cinco e perdeu dois. Este bom retrospecto colocou a equipe no G-4 do Campeonato Brasileiro, e classificou a equipe para as oitavas de final da Copa do Brasil.

O Fluminense segue vivendo lua de mel com a torcida e com o técnico Fernando Diniz, na temporada, o tricolor disputou 24 partidas, venceu 17, empatou dois, e perdeu cinco, marcando 55 gols e sofrendo 16. Os bons resultados de Diniz renderam ao tricolor o título carioca, a encaminhada colocação no grupo D, e a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Cruzeiro tem desfalques importantes

Pepa não deve contar com a sua dupla titular de volantes, isso porque Richard foi afastado preventivamente do clube, e Ramiro que está suspenso. Além deles, o treinador ainda tem as ausências de Rafael Bilu, Wesley Gasolina, Wallison e Fernando Henrique, todos no departamento médico.

Provável escalação: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán, Marlon; Filipe Machado, Neto Moura, Mateus Vital; Wesley (Nikão), Bruno Rodrigues, Gilberto.

Fluminense tem como principal problema a ausência de Samuel Xavier

O tricolor carioca coleciona diversos desfalques. John Kennedy está suspenso, já Samuel Xavier, Gustavo Apis, Marrony, Keno, e Jorge, estão fora da partida por lesão. Martinelli já está recuperado, mas o clube é cauteloso e manteve o atleta em transição.

Provável escalação: Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo, Marcelo; Alexsander, André, Arias, Ganso, Lima; Cano.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP-FIFA)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-FIFA)

Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)

Árbitro de Vídeo: Daiane Muniz (SP-FIFA)