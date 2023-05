Mirassol vence líder Vitória e entra para o G-4 da Série B

Na noite desta sexta-feira (19), o Mirassol venceu o líder Vitória por 2 a 0, no estádio José Maria de Campos, no interior paulista, pela sétima rodada, pela Série B. Cristian e Fernandinho anotaram para o Leão Paulista.

Mirassol pressiona e marca

O jogo começou parado, sem grandes chances ou grandes perigos, o Mirassol até tentou, mas em única grande chance Gabriel desperdiçou, cara a cara, parando no goleiro Lucas Arcanjo

Aos 15, o Vitória as colocou pra jogo, e teve até boas finalizações, mas a principal delas foi com Osvaldo em um chute de muito longe, defendida por Alex Muralha. A partida se desenrolou sem grandes emoções, mas o Mirassol retomou pouco a pouco, com Cristian que cabeceou para o chão em sua primeira tentativa.

Aos 32, mais uma vez, teve grande chance na área, mas o zagueiro Camutanga levou a melhor e conseguiu desviar a bola. Na sequência, a bola finalmente entrou, em um bate-rebate intenso na área do Vitória, a bola chegou a Cristian, que mandou para o fundo das redes, abrindo o marcador para o Mirassol. Ainda no mesmo lance, o goleiro Lucas Arcanjo ficou caído, pedindo falta, na dividida com Negueba, porém o árbitro e o VAR validaram o gol, que levou o time Paulista com vitória parcial para o vestiário.

Donos da casa ampliam e seguram vantagem

A partida recomeçou mais dinâmica, com o Mirassol fazendo valer sua vantagem, e atrás de mais. Aos três minutos, Chico Kim lançou Fernandinho que teve calma para dominar e mandar para o fundo das redes, ampliando o placar para o time paulista.

Em desvantagem, o Vitória ficou ainda mais desanimado, e não conseguiu levar nenhum perigo e nem sequer se infiltrar nos espaços adversários. O Leão Paulista, seguiu no mesmo ritmo, em busca de mais, e quase ampliou, mas do meio para o fim, preferiu administrar a vantagem e fez o tempo passar, reduzindo bastante o ritmo do jogo, vencendo por 2 a 0.

Classificação

Com o resultado, o Mirassol conquista mais três pontos, que o levam à quarta posição, entrando no G-4 da Série B, com 13 pontos. Já o Vitória, segue dois pontos acima, com 15, que continua na liderança provisória, mas pode perder posições, a depender dos resultados dos próximos embates.

Próximos jogos

O Mirassol abre a oitava rodada da Série B na próxima terça-feira (23), às 19h, contra o Botafogo-SP no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Já o Vitória volta a atuar na quarta-feira (24), também às 19h, recebendo o CRB no estádio Barradão.