Petrolina vence Santa Cruz e vai à semifinal do Pernambucano pela primeira vez na história

Em tarde histórica de terça-feira (4), o Petrolina venceu o Santa Cruz, nos pênaltis por 5 a 4, após empatar por 1 a 1 no tempo normal, no Paulo Coelho, e está classificado à semifinal do Campeonato Pernambucano. Acauã marcou para o Petrolina, e Anderson Paulista para o Santa.

Petrolina domina e marca

Rola a bola no Paulo Coelho, e o Petrolina não desaponta o torcedor, o time da casa chega pressionando, se impondo e criando as principais ações dos minutos iniciais. Aos 2, Denner lança na área e Emerson Galego, sozinho, tenta o chute, mas a bola bate na canela do atacante e vai para fora. Após a pressão, o Santa finalmente tentou sair para jogo, mas sem sucesso, o adversário seguia no encalço, se fechando e tratando de afastar as investidas.

Aos 14, finalmente, o Santa chega com Lucas Silva mandando na área e Pipico completando com cabeceio, mas para na trave de Alan. Na sequência, o árbitro sai para checar lance de Denner, onde o lateral direito do Petrolina deu uma cotovelada em David do Santa, e acabou sendo expulso. A torcida do Petrolina se enfureceu após a expulsão, e fervorosamente reclamou da arquibancada, chegando a xingar o árbitro. Aos 44, o Acauã manda um chute cruzado de fora da área, na lateral esquerda, e deixa o Petrolina à frente.

Petrolina avança nas penalidades

A partida recomeça no Paulo Coelho, um pouquinho diferente da primeira, dessa vez, o Santa tenta se impor e buscar o empate, já o Petrolina, segue no mesmo ritmo, com pressão e emoção, afim de ampliar. Aos 6, Chiquinho cruza e Eduardo Guedes, sozinho, cabeceia, mas a bola vai à esquerda do de Alan.

A partida seguiu quente, e os técnicos começaram a mexer no tabuleiro, tentando mudar o cenário. Aos 26, Acauã aproveitou a bola viva na área, tenta até de bicicleta o chute, mas Michael defende com categoria. Na sequência, Anderson Paulista recebe na entrada da área de Felipe Gedoz e manda de longe, no ângulo de Alan, para deixar tudo igual no Paulo Coelho. Sem mudanças no placar, o árbitro encaminha a partida para as penalidades, onde o Petrolina levou a melhor, por 5 a 4, e se classificou às semifinais do Pernambucano.

Como ficou?

A Fera Sertaneja garantiu-se pela primeira vez na história a uma semifinal de estadual. Já o Santa Cruz está eliminado da competição.

Próximos Jogos

O Petrolina agora enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, nesta sexta-feira (7), às 16h30, em duelo de partida única, ou seja, quem vencer está na finalíssima do Estadual. Já o Santa Cruz volta os olhos para a disputa da Série D, que se inicia em pouco mais de um mês.