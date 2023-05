João Martins critica gramado da Vila Belmiro: "Tivemos muita dificuldade de jogar"

Na noite deste sábado (20), Palmeiras e Santos empataram pelo placar de 0 a 0, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2023, e com isso, ambos somaram um ponto no torneio.

A grande curiosidade do confronto foi a incógnita sobre o zagueiro palmeirense Gustavo Gómez, que após um choque de cabeça na primeira etapa, teve de ser substituído e encaminhado para o hospital.

Jogo difícil e Gómez fora

Foto : Divulgação/Palmeiras

Após o duelo, o treinador interino do palestra, que assumiu o comando técnico da equipe por conta de uma suspensão de Abel Ferreira, João Martins fez uma análise de sua equipe no empate contra o rival, e também comentou a situação do capitão paraguaio do Verdão.

"Nós não entendemos que hoje era um jogo para sermos mais ofensivos, e trabalhar menos o jogo, por isso tivemos muitas perdas de bola no nosso meio de campo, mas estava muito difícil de jogar, não era possível dominar, a bola estava saltando sempre, e o adversário teve mérito, muito mérito, no primeiro tempo criamos dificuldades, depois no intervalo conseguimos corrigir algumas adaptações que tínhamos que ter em um jogo como este, percebemos que era uma partida que seria resolvida nos detalhes, e na segunda etapa estivemos melhor, mas não conseguimos criar o suficiente para fazer o gol".

"Em relação ao Gómez, ele está sim no hospital, mas aparentemente as notícias são boas, mas ele foi substituído no intervalo, pois quando parou de jogar, e abaixou a sua adrenalina, ele veio a sentir tonto e mal disposto, e nós por precaução decidimos tirá-lo, e foi encaminhado ao hospital para despistar qualquer tipo de dúvida, mas ainda não temos certeza do que aconteceu".

Gramado Horrível

O Auxiliar também criticou, e muito, a qualidade do gramado da Vila Belmiro, e constatou a dificuldade que a sua equipe teve durante a partida por conta deste deste fator.

"O adversário, por estar jogando em sua casa, adaptou-se mais rapidamente ao gramado, continuo sem entender como um futebol, que move milhões, continua a ter uma "pista de dança"como vimos hoje, nós que trabalhamos há vinte anos, o campo deve ter sido perfurado ontem, pela irregularidade que ele apresentou, o Santos como já o domina muito bem, conseguiu ter um estilo de jogo mais agressivo, mais vertical, pressionar melhor, e nos trouxe grandes dificuldades no primeiro tempo".

Jogamos sempre para ganhar

Foto : Divulgação/Palmeiras

E para finalizar os depoimentos dos integrantes da equipe aliverde, ao término do jogo, o zagueiro, amado pela torcida palestrina, Luan falou sobre o desempenho de sua equipe e da sequência do verdão nos próximos dias.

"Para ser sincero, viemos em busca dos três pontos. Não fizemos um bom jogo, fizemos um jogo moroso na posse de bola, muito lento e fazendo com que o Santos nos criasse dificuldades na primeira fase de circulação. Quando a gente chegava no terço final a gente não estava em um dia inspirado. Não vamos sair daqui felizes, queríamos os três pontos. A única coisa que a gente leva de bom é a baliza zero, não levamos gol. Agora é trabalhar que quarta temos um confronto difícil pela Libertadores".

Próximo Compromisso

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, em que terá de enfrentar a equipe do Cerro Porteño, no Estádio General Pablo Rojas, às 19h. A partida é válida pela quarta rodada da Conmebol Libertadores 2023, na qual atualmente o verdão é vice-líder do grupo.