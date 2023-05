Invicto, Palmeiras vai à Vila Belmiro para clássico contra o Santos

Vice-líder do Campeonato Brasileiro com 14 pontos e nenhuma derrota depois das cinco primeiras rodadas, o Palmeiras volta a campo na noite deste sábado (20) para encarar o Santos, às 21h, na Vila Belmiro. O confronto é válido pela sexta rodada da competição.

A dois pontos de distância do Botafogo, primeiro colocado no Brasileirão, o alviverde busca encerrar a rodada na liderança, enquanto o Peixe, sétimo colocado com 10 pontos e de olho no G-4, mira a terceira vitória seguida no nacional para confirmar a boa fase.

As duas equipes jogaram no meio de semana pela Copa do Brasil. Jogando em casa, o alvinegro praiano empatou sem gols contra o Bahia. O Palmeiras, por sua vez, venceu o Fortaleza por 3 a 0 e encaminhou a classificação para as quartas de final do torneio.

Atual campeão brasileiro busca ampliar sequência invicta sobre o rival

Além da busca pelo primeiro lugar, o Palmeiras quer ampliar a série de jogos sem derrotas para o Santos. Até aqui, são 11 jogos invictos, com nove vitórias e dois empates.

Desses, os últimos oito foram de triunfos palmeirenses, que agora busca se aproximar ainda mais da maior sequência de vitórias sobre o rival na história do clássico. De 1917 a 1928, o então Palestra Itália emendou uma série de 13 vitórias seguidas e 14 jogos de invencibilidade.

A última vitória santista no clássico foi em 2019, quando derrotou o Palmeiras por 2 a 0, pela 24ª rodada do Brasileirão daquele ano. De 2016 pra cá, o Peixe venceu o adversário de logo mais apenas cinco vezes nos últimos 23 jogos.

No histórico geral do clássico, o Palmeiras também leva vantagem. Em 307 jogos, foram 134 vitórias do clube alviverde, 95 do Santos e 78 empates.

Odair tem desfalque importante no ataque

Sem poder contar com Soteldo, que foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos por conta da expulsão durante a derrota para o Grêmio, o técnico Odair Hellmann tem mais uma baixa para daqui a pouco.

O atacante Stiven Mendoza sentiu um desconforto muscular no meio de semana e não entrará em campo. Com isso, Lucas Braga deve ocupar a vaga pela esquerda e formar o trio de ataque com Deivid Washington, que substitui Marcos Leonardo,, convocado para a seleção brasileira sub-20, e Ângelo.

Provável escalação: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Deivid Washington e Lucas Braga.

Sem Abel no banco, Palmeiras conta com retornos no campo

O treinador Abel Ferreira está fora do clássico de logo mais. O português levou o terceiro cartão amarelo durante o empate contra o RB Bragantino e cumprirá suspensão. Com isso, o auxiliar João Martins comandará o time à beira do campo.

Por outro lado, o alviverde terá o retorno de Artur. O atacante não jogou contra o Fortaleza no meio de semana, por já ter jogado o torneio por outro clube. Outro possível retorno é do lateral-direito Marcos Rocha, que se recuperou de lesão e pode aparecer entre os relacionados.

No meio, Gabriel Menino e Richard Rios brigam pela vaga para formar o meio de campo junto com Zé Rafael e Raphael Veiga. Mais a frente, Dudu, que tinha a possibilidade de ser poupado, deve entrar como titular junto com Rony e Artur.

Provável escalação: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Artur.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP);

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO);

Assistente 2: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP);

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB).