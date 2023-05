Abel Ferreira comenta sobre intensidade no começo da partida: "É para isso que a gente treina"

Na noite desta quarta-feira (17), o Palmeiras venceu o Fortaleza por 3 a 0 no Allianz Parque e encaminhou muito bem a sua classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. Fulminante, o Verdão começou a partida à milhão e, com menos de 20 minutos, já tinha aberto 2 a 0 no placar.

Após pergunta do repórter Pedro Cunha, da VAVEL Brasil, o técnico Abel Ferreira comentou sobre o início avassalador do alviverde na partida: "É para isso que a gente treina e joga. Essa é a nossa intenção, já que contra o Bragantino foi igual. Lá, chutamos 22 vezes, mas fizemos um gol só. A intenção é entrar forte no jogo. A nossa, hoje, era fazer um bom resultado. Estamos na primeira parte da eliminatória. Agora, vamos preparar para o próximo jogo, que é daqui três dias. Esse mês vai ser assim. Mas como disse, primeira parte consistente da eliminatória, então vamos esperar pela segunda", disse Abel.

O português também comentou sobre não sofrer gols diante do melhor ataque do futebol brasileiro na temporada:

"Nós preparamos esse treino, ou este jogo, na terça. Na segunda trabalhamos a forma de jogar, nada específico para esse jogo. O que fizemos de específico para esse jogo, foi hoje de manhã e no treino de ontem. Nós procuramos ter sempre um plano para cada jogo, dentro da nossa forma de atacar e defender. Há jogos que vão correr bem, como foi hoje. A eficácia é determinante e faz diferença. Hoje criamos e fizemos. Podíamos ter feito mais, mas também sofrido. Eu acho que foi uma vitória justa. Eu não gosto muito da posse de bola, nem utilizo esse termo nos meus treinos. Não há posse, há sempre a intenção. Não faço posse pela posse, a não ser que seja para treinar técnica de passe sob pressão, a decisão sob pressão. Mas posse, não. Eu uso uma ferramenta que chama circulação da bola. Rápida e com intenção para fazer gol", disse o comandante.

Bruno Tabata, que voltou a ser titular após se recuperar de lesão, marcou o segundo gol do antigo Palestra Itália na partida. O camisa 11 comentou sobre seu primeiro gol no Allianz Parque e sobre voltar a atuar:

"Na hora da euforia eu tinha visto que entrou a bola, acabei pedindo o gol no impulso, mas independente de quem foi, o importante é termos ampliado o placar. Jogo difícil. Resultado bom. Muito feliz pelo primeiro gol no Allianz. Estou voltando agora de lesão, ainda um pouco sem ritmo de jogo. Muito feliz", disse Bruno na saída para o intervalo.

Richard Ríos, que fechou a vitória palmeirense, também comentou sobre seu primeiro gol marcado pelo alviverde:

"Feliz pelo primeiro gol pelo Palmeiras. Espero que seja o primeiro de muitos aqui nesse imenso clube. Uma vantagem muito importante para nós. Mas mesmo assim, vamos para o jogo em Fortaleza jogar mano a mano com ele", disse o meia colombiano.

Palmeiras e Fortaleza voltam a se enfrentar na quarta-feira (31), às 19h, decidindo a vaga para as quartas de finais da Copa do Brasil, na Arena Castelão, casa do Tricolor cearense. Antes disso, o Verdão enfrentará o Santos e Atlético Mineiro, pelo Brasileirão, e o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores. Todos os confrontos serão fora de casa.