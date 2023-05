Odair elogia Santos, mas não se contenta com empate com Palmeiras: "Não comemoramos"

Na noite deste sábado (20), Palmeiras e Santos empataram com um placar de 0 a 0, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2023, e com isso, ambos somaram um ponto no torneio.

O Peixão, após o empate com seu rival nesta noite, soma onze pontos na competição, a atualmente se encontra na oitava colocação.

Empate não basta

Foto : Divulgação/Santos

Após o confronto, o treinador da equipe alvi-negra, Odair Hellmann, comentou sobre a importância de pontuar contra um adversário tão forte quanto o Palmeiras, mas deixou claro que almeja melhores resultados para sua equipe.

"No todo, não comemoramos o empate, comemoramos o que a equipe fez em campo e o que a equipe competiu, contra um time que enfrenta todos os adversários dentro e fora de casa e encontra mais facilidade do que encontrou hoje".

Tranquilidade é a chave

Odair também comentou o desempenho tático de seu time dentro da partida, e citou as estratégias que foram utilizadas para tentar derrotar o seu rival.

"A estratégia deu certo, nós conseguimos. Acho que faltou a parte final. Faltou um pouco mais de calma, um pouco mais de contundência para transformar aquela estratégia em uma saída na frente no placar. No segundo tempo, a gente não conseguiu. Mas a equipe não deixou de estar organizada, de competir, de tentar buscar a vitória, mesmo com a dificuldade de não ficar tanto com a posse, fazer a mesma pressão que fez no primeiro tempo".

Físico em dia

Odair, para finalizar, citou a evolução física de seus jogadores, desde o campeonato paulista, em que houve uma eliminação relâmpago, até os dias de hoje.

"Teve jogo do Paulista que corremos 90km, 89km, em termos de equipe. Hoje, estamos correndo 107km. Estamos falando em velocidades que dobramos em alta. Hoje os jogadores estão dobrando as ações de velocidade em alta. Estamos mais agressivos para a frente, cada vez mais tentando. Sabe como foi o treino para enfrentar o Palmeiras? Posicionamos a bola parada e conversamos em vídeo. Não fomos para o campo treinar ".

Empate doloroso

Foto : Divulgação/Santos

E por parte dos jogadores do plantel santista, o zagueiro Joaquim, ao final do confronto, falou da dificuldade esperada para esta clássico, e lamentou a equipe não ter saído com os três pontos de seu estádio, tendo em vista que a equipe atuou muito bem, e que vêm tendo melhora a cada partida que é jogada.

"A gente sabia que seria um jogo muito difícil aqui, a gente se preparou bem e infelizmente não conseguimos marcar o gol para conseguir a vitória. Temos que olhar o lado positivo também, o quarto jogo que a gente não toma gol e isso é uma entrega de toda a equipe no dia a dia. Agora é continuar o trabalho, focar e dar sequência ao campeonato", disse o zagueiro do Santos".

Próximo Compromisso

O Peixão volta a campo na próxima quarta-feira, em que terá de enfrentar a equipe do Audax Italiano, no Estádio Municipal de La Florida, às 21h. A partida é válida pela quarta rodada da Copa Sul-Americana 2023, na qual o Santos atualmente soma quatro pontos, e se encontra na terceira posição do grupo E.