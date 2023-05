Elenco santista apoia ação de marketing e clube pensa em promover novos “Santos Tour”

No início desta semana, o Santos realizou uma ação de marketing realizada para 20 Sócios Reis acompanharem o time em Rosário, na Argentina, na partida diante o Newell’s Olds Boys, pela Copa Sul-Americana.

A experiência denominada como “Santos Tour”, custou entre R$ 3,9 mil e R$ 4,8 mil aos torcedores. Além da viajem, hospedagem e ingresso para o jogo, os santistas tiveram a oportunidade de conversar e tirar fotos com Alessandro, Claudiomiro e Narciso, ex-jogadores do Santos que conquistaram a Copa Conmebol, em 1998, diante do Rosário Central, na própria cidade de Rosário.

Nas últimas horas, saíram notícias na qual um grupo de jogadores ficaram insatisfeitos com a ação e ameaçaram não viajar para o jogo. No entanto, o goleiro João Paulo desmentiu a matéria em suas redes sociais. O Santos, em nota oficial, também negou o acontecido (leia abaixo).

Após a repercussão entre os torcedores na manhã desta sexta-feira (5), nós da VAVEL Brasil decidimos apurar o caso. Realmente houve conversas entre os jogadores sobre a ação - assim como em qualquer grupo de trabalho quando há algo novo -, no entanto, em momento algum ocorreu uma reunião entre parte do elenco e o presidente para tratar deste assunto, além disso, os atletas também não se recusaram a viajar para o jogo.

Após saberem da ação, os jogadores apenas ficaram curiosos de como seria realizada. Ao tomarem conhecimento, acharam bacana para aproximar o elenco de seus torcedores neste momento difícil em que o clube vem passando. A viajem ocorreu em clima familiar, sem problemas para ambos os lados e o clube não descarta em realizar novamente o “Santos Tour” em viagens internacionais.

João Paulo em seu Instagram

“Fala, nação santista

Venho por aqui me posicionar e desmentir o conteúdo da matéria publicada pelo site Superesportes na última quinta-feira que me cita nominalmente e expõe fatos mentirosos sobre mim e alguns dos meus companheiros de clube.

Nos reunimos, sim, com o presidente Andres Rueda antes da partida diante do América-MG para tratar dos objetivos e metas do clube para o Campeonato Brasileiro e demais competições que estamos em disputa. Em momento algum, contudo, tratamos da ação de marketing promovida pelo clube para nos queixarmos da presença dos nossos torcedores na delegação para a Argentina e tampouco ameaçamos não embarcar para um compromisso tão importante pela Sul-Americana.

Não aceito meu profissionalismo e respeito ao clube posto em dúvida por notícias infundadas. Mesmo durante episódios recentes enfrentando problemas particulares envolvendo tratamentos de saúde da minha mãe e posteriormente da minha esposa eu deixei de cumprir com meu dever no clube. Fui por muitos dias do CT direto ao hospital e do hospital direto ao CT para jamais deixar de cumprir com minhas obrigações e deveres para com a equipe e a instituição. Jamais me recusaria a entrar em campo e vestir a camisa do Santos com o orgulho e a dedicação de sempre.

Pedimos mais responsabilidade ao jornalista na apuração dos fatos e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos.

Obrigado a todos.”

Nota oficial do Santos FC

Em relação à matéria, publicada pelo site Superesportes, de autoria do jornalista Bruno Lima, intitulada “Santos: ação de marketing irrita elenco e causa reunião de emergência no CT”, o Santos Futebol Clube esclarece que:

1 – Não houve reunião com os jogadores para falar do assunto citado; há sim reuniões periódicas com o presidente Andres Rueda, comissão técnica e jogadores para assuntos relacionados ao futebol, o que acreditamos ser sempre muito salutar. A última reunião realizada foi antes do jogo diante do América, para tratar de metas do Brasileiro, NUNCA de presença de torcedores.

2 – O mais importante, os jogadores, em momento algum, demonstraram insatisfação da participação de torcedores apoiando o time. Pelo contrário, essa é uma ação que todos entendem que é necessária para aproximar a torcida do Clube.

3 – os jogadores citados nominalmente na matéria – João Paulo, Vladimir, Eduardo Bauermann, Lucas Lima e Alison – desmentem a informação que teriam se negado a viajar.

4 – O Clube continuará apoiando ações que aproximem os torcedores do elenco.

O Santos FC dá por encerrado esse assunto.