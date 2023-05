Odair Hellmann reclama após empate do Santos com Bahia: "Na minha opinião é gol legítimo"

No jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Santos e Bahia ficaram no empate sem gols na Vila Belmiro,. Entretanto, o resultado poderia ter sido diferente. Ainda no primeiro tempo, Deivid Washington mandou a bola pras redes e abriu o placar, mas o gol foi anulado.

Após o duelo sem gols com o Tricolor baiano, o técnico do Peixe, Odair Hellmann, reclamou do tento anulado de sua equipe e afirmou que, em sua opinião, o gol foi legítimo.

“Vocês estão aqui de prova. Eu acho que nunca falei aqui de arbitragem. Vou falar fatos: tivemos uma reunião com a arbitragem e nos passaram que a linha sobreposta é para o ataque. Hoje foi sobreposta. Eu nem parei para ficar analisando. A linha que eles mostraram é para o ataque. Gol legítimo. Outra característica, o jogo não andou, quanto tempo parou o jogo? Só o árbitro sentido lesão já ficou parado. Não transfiro só para arbitragem, estou pontuando. É isso que o adversário veio buscar. Na minha opinião é gol legítimo.”

Odair Hellmann destaca diferenças entre partida da Copa do Brasil e do Brasileirão

Há exatamente uma semana, na quarta-feira (10), Santos e Bahia se enfrentaram pelo Brasileirão 2023 e o resultado foi completamente diferente. Na ocasião, os paulistas venceram por 3 a 0, com gols de Deivid Washington, Stiven Mendoza e Ângelo.

Depois do duelo no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, Odair destacou as diferenças de postura entre as equipes:

“Como dissemos antes, foi um jogo de características diferentes da semana passada. Primeiro jogo do Brasileiro tu faz 3 a 0, impõe mudanças. Não mudou formação, mas mudou estratégia. O Bahia jogou com linhas mais baixas. Deixou a gente sair, demoramos para conseguir se adaptar a esse processo de construção, com o Bahia muito baixo, e dificultou a estratégia de marcação. No primeiro tempo permitimos um contra-ataque e uma bola longa. Conseguimos, pela organização e empenho, não deixar a estratégia deles funcionar. Mas nos faltou a parte final e criar mais associações e aproximações como no momento do gol (anulado).”

Jogo da volta

O Santos volta a campo no sábado (20), às 21h, contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, no Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Bahia recebe o Goiás, às 16h. O jogo de volta da Copa do Brasil está marcado para a quarta-feira (31), às 19h, na Arena Fonte Nova.