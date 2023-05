Brasil goleia Republica Dominicana e garante primeira vitória no Mundial Sub-20

Na tarde desta quarta-feira (24), o Brasil goleou a República Dominicana pelo placar de 6 a 0, no Estádio Malvinas Argentina e com isso garantiu a sua primeira vitória na competição, e tranquiliza sequência no torneio.

Os gols da partida, todas dos brasileiros, foram marcados por Sávio, Marcos Leonardo, Jean Pedroso, Giovane, Marlon Gomes e Matheus Martins

Seleção domina e marca dois no fim do primeiro tempo

Foto: Divulgação/CBF

Os meninos do Brasil lavaram a sério as cinco estrelas bordadas na amarelinha, e foram para cima da fraca equipe dominicana, impondo muita intensidade e ofensividade durante o primeiro terço da primeira etapa, porém contaram com grandes defesas do goleiro Valdez para que o placar não fosse aberto de forma rápida.

E após muito tempo, mais precisamente aos 36 minutos, O meio campista, cria do terrão, Guilherme Biro, acertou um cruzamento na medida, para que Sávio abrisse o placar do confronto. E com a porteira aberta, tudo ficou mais fácil, no minuto seguinte, após um infeliz rebote cedido pelo, até então, destaque dos republicanos, o Goleiro Valdez, e o camisa 9 do Peixão não desperdiçou e ampliou o marcador, e assim, encaminhando os três pontos no torneio já no primeiro tempo.

Brasil não se contenta e marca mais quatro na segunda etapa

Foto: Divulgação/CBF

A seleção brasileira na segunda etapa, não se mostrou contente com a vantagem de dois gols, e logo nos primeiros minutos, mais precisamente aos 11 minutos, após um cruzamento de Sávio, que inclusive foi o autor de um dos gols da primeira etapa, que acertou perfeitamente a cabeça do zagueiro Jean, que estufou as redes e praticamente já tinha liquidado o confronto logo nos primeiros instantes.

Porém, com o espírito que a equipe vinha mantendo, três ainda era pouco, e continuaram a martelas os adversários sem parar, buscando gol a todo momento, porém, como foi na primeira etapa, na parte final da partida, aos 36 minutos, Matheus Martins puxou os zagueiros adversários e rolou para o atacante corintiano Giovane, que ajeitou e mandou no continho, sem chance para o goleiro, e não percam as contas, 4 a 0 no placar.

E chegando aos instantes finais, em que normalmente as equipes controlam o jogo, administram a posse de bola, como já recitado, as crias do Brasil não estavam para brincadeira, aos 46, após um erro na saída de bola, o brasileiro Kevin, cria da academia do Palmeiras, serviu Marlon Gomes, que empurrou para a meta e marca o quinto. E para fechar a goleada brasileira, após uma jogada magnífica do meia Marlon Gomes, que já havia feito seu gol um minuto antes, que dá uma caneta na linha de fundo, e rola para seu companheiro Matheus Martins, que apenas tocou para dentro e fechou a chuva de gols na Copa Do Mundo Sub 20.

Como ficaram ?

Brasil

Após uma dura derrota para a Itália na primeira rodada por 3 a 2, a seleção volta a vencer, e com isso, ocupa a segunda colocação do Grupo D, com três pontos somados, e atrás apenas da Nigéria, que é a íder com 6 pontos somados no torneio, e que será o próximo adversário do Brasil.

República Dominicana

A República Dominicana com a goleada por 6 a 0 sofrida, se complica ainda mais no torneio, não tendo somado ponto algum até o momento, e ocupar a lanterna do Grupo D, com 0 pontos.

Próximos Compromissos

Seleção Brasileira

A Amarelinha sub 20, volta aos gramados no próximo sábado (27), no Estádio Diego Armando Maradona, às 15h. E terá de enfrentar a atual líder do Grupo, Nigéria.

Dominicanos

Os Republicanos voltam aos gramados também no próximo sábado (27), no Estádio Malvinas Argentinas, às 15h. E terá de enfrentar a fortíssima Itália, que venceu o Brasil em sua estreia na competição, e que atualmente se encontra na terceira colocação do grupo.