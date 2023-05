Caixinha elogia equipe após vitória sob Santos: "Satisfeito com a intensidade dos jogadores"

Na noite deste domingo (28), o RB Bragantino venceu o Santos por 2 a 0 em casa, e se aproxima do G-4 do Campeonato Brasileiro 2023. Os gols marcados pelo Massa Bruta foram de Vitinho, ainda no primeiro tempo, e Juninho Capixaba,, que fechou o placar no Nabizão.

Bom desempenho

Foto: Divulgação/RB Bragantino

Após o confronto, o português Pedro Caixinha falou sobre a boa atuação, e a intensidade da sua equipe na vitória sobre o peixe.

"Em termos de intensidade, volume de jogo, foi algo que deixou muito satisfeito. Tivemos nossos comportamentos, aquilo que é a nossa identidade. Gostei também da forma como conseguimos defender, defende longe da nossa baliza. Na parte final do jogo, nos últimos oito minutos, normal quando o adversário colocou mais bola na área. Terceiro jogo com o gol a zero. Isso é importante. Mantendo o adversário longe da baliza e poucas chegadas"

Evolução a cada jogo

O comandante comentou sobre a evolução constante que o Massa bruta vem tendo ao longo do tempo, e afirma que a derrota para o Cruzeiro foi de extrema importância neste processo.

"Não entramos de uma maneira desequilibrada quando as coisas não estavam saindo bem. Isso desde a derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro. Teve uma resposta por parte da equipe que gostamos muito. Sentimentos que a equipe tinha consolidado os comportamentos, independente dos resultados em campo. Depois, tivemos a sequência de quatro empates. A equipe estava crescendo, eram detalhes que não estavam acontecendo".

Dia abençoado

Foto: Divulgação/RB Bragantino

E para finalizar, por parte dos jogadores do Braga, o lateral, e autor de um dos gols do duelo, Juninho Capixaba ressaltou a importância da vitória e do aumento da confiança.

"Nossa segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Sabemos da importância de brigar jogo a jogo. Hoje foi um dia abençoado, para coroar, dar confiança".

Próximo Compromisso

O Massa Bruta volta a campo no próximo domingo (4), em que terá de enfrentar a equipe do Fluminense, no Maracanã, às 16h. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2023, no qual o Braga se encontra atualmente na décima colocação, com 13 pontos somados.