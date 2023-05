Fora de casa, Bragantino não toma conhecimento e goleia Oriente Petrolero

Oriente Petrolero e Bragantino protagonizaram duelo cheio de gols na noite desta quinta-feira (25), no Estadio Ramon Tahuichi Aguilera, na Bolívia, em partida válida pela quarta rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. O placar final foi de 4 a 0 para o time brasileiro, os gols foram marcados por Eduardo Sasha, Bruninho, Lucas Evangelista e Thiago Borbas.

Sem surpresa, Bragantino domina amplamente

No começo do jogo, o time de Bragança Paulista começou tendo domínio da posse de bola, mas uma certa dificuldade na criação de jogadas atrasou a abertura do placar. O Braga foi abrir a contagem só aos 20 minutos, após bela batida de escanteio de Helinho, que encontrou Luan Patrick sozinho na segunda trave e o zagueiro arrumou para Eduardo Sasha completar para as redes. O jogo que já estava facil para o time brasileiro, ficou ainda mais tranquilo depois que Bruninho marcou um golaço, o camisa 17 recebeu na intermediária, fez fila na fraca defesa da equipe boliviana e ampliou o placar.

O placar do primeiro tempo poderia ser bem maior, mas ficou em 2 a 0, para se ter uma noção, na etapa inicial, o time mandante não conseguiu finalizar na meta de Cleiton.

Segundo tempo de almanaque para o time brasileiro

No início do segundo tempo, Helinho podia ter marcado o terceiro gol, mas após receber lançamento e ficar cara a cara com o goleiro, o atacante tentou driblar o arqueiro e demorou para finalizar, o que possibilitou a recuperação da defesa. Nos minutos seguintes, o time boliviano se tornou um verdadeiro saco de pancadas e o Massa Bruta passou a empilhar oportunidades com Helinho, Thiago Borbas e Vitinho.

O terceiro gol só veio a sair aos 77 minutos, após belo passe de Mosquera encontrar Lucas Evangelista livre na área para empurrar para a meta boliviana. 4 minutos depois, uma bola lançada nas costas da defesa chegou em Eric Ramires, o camisa 7 cabeceou no travessão, no rebote, Thiago Borbas empurrou para as redes e deu números finais ao jogo em Santa Cruz de la Sierra.

Sequência da temporada

Com essa vitória, o Bragantino chegou a 10 pontos no grupo e é líder do Grupo C, a equipe depende apenas de si para se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro, O Massa Bruta ocupa a quinta posição com 12 pontos. O próximo jogo do time é neste sábado (27) às 18h30, contra o Flamengo, no Maracanã, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série A.