Bragantino recebe Athletico-PR visando acabar com jejum de vitórias um mês

Bragantino e Athletico-PR se enfrentam no estádio Nabi Abi Chedid neste sábado (20) às 18h30, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

Os donos da casa vêm de um empate contra o Palmeiras, no sábado (13), no Allianz Parque pelo placar de 1 a 1. A equipe nas últimas 6 partidas, empatou 5 e perdeu 1, portanto o momento do time não é dos melhores.

O Furacão está embalado por ter conquistado uma vitória eletrizante, de virada, na quarta-feira (20) em cima do Botafogo em casa, pelo placar de 3 a 2. Nos últimos cinco jogos, são cinco vitórias do time paranaense, sendo quatro de virada.

Técnico do Bragantino ganha desfalque importante

O zagueiro Nathan lesionou o ligamento do joelho, e agora se une a Léo Ortiz, Nacho Laquintana e Luan Candido no Departamento Médico. O técnico Pedro Caixinha pode escalar a equipe da seguinte forma:

Provável escalação: Cleiton; Andres Hurtado, Eduardo Santos, Luan Patrick, Guilherme; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Bruninho; Helinho, Vitinho, Eduardo Sasha.

Zagueiro do Athletico está de volta

Quem pode ser reforço em breve é Leo Cittadini, Marcelo Cirino, Rômulo, que estão em transição e já se recuperaram de suas lesões, mas a outra boa notícia fica por conta de Pedro Henrique, recuperado e provavelmente deve ser escalado.

Provável escalação: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Fernando; Erick, Fernandinho, Christian (Alex Santana); David Terans, Pablo, Vitor Roque.

​​​​​​​Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistente 1: Marcyano da Silva Vicente (MG)

Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Nunes de Sá (RJ - VAR FIFA)