Bragantino busca empate contra Palmeiras fora de casa

Na tarde deste sábado (13), o Palmeiras recebeu, no Allianz Parque, a equipe do Red Bull Bragantino. Embalado pelo torcedor palestrino, o Verdão abriu o placar contra o Touro de Bragança, que reagiu e deixou tudo igual em São Paulo, finalizando o confronto com empate em 1 a 1. Os gols foram marcados por Artur (Palmeiras) e Juninho Capixaba (Bragantino). O resultado marcou o 28° jogo de invencibilidade da equipe de Abel Ferreira no Allianz Parque, sendo está a maior sequencia invicta da história do clube como mandante.

PRIMEIRO TEMPO

Foto: Divulgação/Brasileirão

O jogo mal tinha começado até ter sua primeira grande chance. Com um minuto de partida, o Bragantino trocou passes e chegou com muito perigo. Em cruzamento de Hurtado, Eric Ramires recebeu sozinho dentro da área bateu para fora. Os visitantes tiveram o controle da bola e ditaram o ritmo da partida nos primeiros minutos, mas, com o passar do tempo, foram tendo dificuldades na partida. A outra chance da equipe de Bragança Paulista veio aos 23, em cabeçada perigosa de Eduardo Sasha, que passou rente à meta palmeirense.

Aos poucos, porém, o Palmeiras foi se encontrando no duelo e tomando conta da partida. Com muitas trocas de posições com movimentações rápidas, o Verdão foi assumindo o protagonismo do confronto e, embalado por seu torcedor, teve grandes chances de gol. Veiga protagonizou belíssima jogada e finalizou para fora. Aos 27, o zagueiro Luan, que marcou na última partida, acertou o travessão. Cinco minutos depois, Gabriel Menino arriscou de fora da área, exigindo grande defesa do goleiro Cleiton.

SEGUNDO TEMPO

Foto: Divulgação/Brasileirão

O Verdão voltou voando para a segunda etapa! Sem dar chances para o Bragantino respirar, Veiga, aos dois minutos finalizou de fora da área com força para boa defesa de Cleiton, que mandou para escanteio. Na cobrança, o camisa 23 encontrou Rony, que parou em outra defesa do goleiro. No rebote, Artur acertou a trave. O camisa 14 palestrino voltaria a protagonizar um lance importante na partida poucos minutos depois. Aos 19, o atacante apareceu livre na segunda trave e, após desvio de Gómez, abriu o placar para o Palmeiras e fez funcionar a lei do ex.

No entanto, a alegria dos donos da casa não durou muito tempo. Seis minutos após o tento, o Bragantino foi ao ataque e empatou o duelo com direito a golaço de Juninho Capixaba, que após receber de Lucas Evangelista no pivô, acertou uma bomba sem chances de defesa para Weverton.

Após sofrer o empate, a equipe da casa seguiu pressionando em busca da vitória. Raphael Veiga e Endrick tiveram boas oportunidades. O último obrigou o paredão do interior a fazer grande intervenção. Richard Ríos também desperdiçou boa oportunidade.

SITUAÇÃO NA TABELA

Com o empate, o Palmeiras segue na vice-liderança do Brasileirão, com 14 pontos. Já o Bragantino passa a ocupar o 13° lugar, com sete pontos.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, diante do Fortaleza, no Allianz Parque, pela partida de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil 2023. Pelo Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira visita o Santos no próximo sábado (20), na Vila Belmiro, às 21h, em duelo válido pela sétima rodada da competição. O sábado também marcará o retorno do Bragantino aos gramados. Já eliminado da Copa do Brasil, a equipe terá semana livre até enfrentar o Athletico Paranaense, às 18h30.